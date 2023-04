Naj pojasnim, če morda ne veste, o čem govorim. Na portalu tukajsmo.info, kjer javnost obveščajo o zaostrenih razmerah na RTV Slovenija in o pomenu javnega servisa za demokratično družbo, so objavili fotografijo (https://tukajsmo.info/2023/04/03/ustreliti-ne-oprostiti-ustreliti-ne-oprostiti/), na kateri v. d. direktorica Ukoma prijateljsko pozira med v. d. generalnim direktorjem RTVS Grahom in predsednikom programskega sveta televizije Gregorčičem. Vsi nasmejani, pa čeprav samo za kamere, kot se Bezjak Cirman kasneje opravičuje. Sprašujem, ali bi se vi slikali smeje ali brez nasmeha z nekom, ki je nezakonito prišel na položaj, ki je nezakonito odstavil direktorico televizije, ki se spreneveda ob velikem padcu gledanosti, ki nastavlja nesposobne kadre in miži pred njihovim kršenjem direktorskih, uredniških in novinarskih pravil, ki razmetava z našim denarjem (tudi s 50.000 evri za svojo pomočnico, ki je manipulativno za kratek čas zamenjala delovno mesto, da ji je odpravnina ob upokojitvi pripadala. Po upokojitvi pa jo je honorarno zaposlil.) in ki se gre »kreativno računovodstvo«, ki ga nadzorni svet brez besed še »požegna«. Naštela sem samo nekaj od številnih nespodobnosti.

Bi se slikali s Petrom Gregorčičem, ki avtokratsko vodi seje programskega sveta. ki se sicer trudi nadeti »videz nepristranskosti«, za to si odreže na sejah velik del dragocenega (?) časa, svetnikom, ki zastopajo zavod, pa pogosto natakne nagobčnik, ki s svojo »izdajalsko četo« sprejema vse, kar hoče »največji slovenski heroj« in če je treba, trikrat ponovi razpis, da se Uroš Urbanija končno pravilno prijavi. Tisti Urbanija, Janšev direktor Ukoma, ki se je zaradi ideoloških razlogov in zaradi maščevanja spravil na STA, tako zelo ogrožal preživetje novinarjev in njihovih družin, da smo zbirali prispevke zanje. Tisti Urbanija, ki je direktorja Bojana Veselinoviča obdolžil umora nekdanjega novinarja. (Ali ga je k strašni obtožbi nagovoril Janša ali pa predsednik SDS samo ponavlja za njim, ne vem, dejstvo pa je, da ravnokar poteka sojenje Janši zaradi očitkov o kaznivem dejanju žaljive obdolžitve Veselinoviča.)

Bi se fotografirali s človekoma, ki sta naredila vse, da novela zakona ne bi zaživela, ki z vsemi sredstvi branita svoj položaj in, osramočena, ne odstopita? Generalno vodstvo namesto tega vodi vse niti svojih marionet, da rušijo Golobovo vlado. Torej šefa gospe Bezjak Cirman in res ne vem, kaj naj si o njej mislim.

Ali pa tudi o Robertu Golobu, ki se zdaj posipa s pepelom, češ da je bil naiven, ker je verjel, da se da RTV depolitizirati na civilen in legalen način. Pa saj je poznal Janševe metode delovanja in podrepništvo njegovih vazalov. Zakaj ni hotel slišati opozoril, naj poslanci vladne koalicije odpokličejo politično nastavljene člane programskega sveta, ki delujejo za ozke strankarske interese in ne v interesu javnega servisa. Zdaj pa je vse odvisno od ustavnih sodnikov, če jih bo po izločitvah še kaj ostalo. Dogajanje na RTV in v zvezi z RTV po mojem dobro odslikava Slovenijo in Slovence v malem. In potem naj bom še ponosna na našo »samostojno« državo.

Polona Jamnik, Bled