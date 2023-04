Željni novih izkušenj in doživetij v naravi

Ob mednarodnem dnevu športa za razvoj in mir je inPlaninec, odbor Planinske zveze Slovenije za planinstvo invalidov in oseb s posebnimi potrebami, kot uvod v novo sezono akcije Gibalno ovirani gore osvajajo 2023 (GOGO 2023) pripravil srečanje. Na kmetiji Pri Lazarju nad Ljubljano so predstavili letošnje novosti in širšo javnost povabili, da se jim pridružijo na vsaj enem od kar 19 pohodov.