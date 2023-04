Spremljanje fenoloških faz in druga opazovanja v parku izvaja Arso, k vzdrževanju pa je leta 2011 pristopila Mestna občina Ljubljana, ki skrbi za urejenost parka. »Spomladanske fenološke faze danes nastopijo bolj zgodaj, jesenske pa pozneje kot še pred nekaj desetletji. Proučevanja večdesetletnega niza podatkov iz evropskih fenoloških vrtov, med katerimi so bili tudi podatki fenološkega parka Tivoli, so pokazala, da se olistanje pojavlja v povprečju dobrih šesti dni prej, jesensko obarvanje listov pa nastopi pet dni pozneje. Tudi letno rastno obdobje je 11 dni daljše, kot je bilo še v začetku šestdesetih let,« so poudarili.

Arso je tako pred dnevi v sodelovanju z javnim podjetjem Voka Snaga v fenološkem parku zasadil pet novih dreves, in sicer vrste rdeči bor, lipovec, češnja bowenden, češnja lutter in črni bezeg. »Gre za vrste, ki so pred leti že uspevale v parku, a so drevesa žal v teku let propadla ali pa bila poškodovana,« so pojasnili.