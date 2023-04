V Domžalah dežurni zobozdravnik tudi v soboto

Po tem, ko so občanke in občani podali pobudo za vzpostavitev dežurnega zobozdravnika za otroke, mlade in starejše v Zdravstvenem domu Domžale, so na občini zagotovili vsa potrebna sredstva. Zobozdravnik je minulo soboto prvič dežural, razpored za prihodnje sobote pa bo objavljen na spletni strani zdravstvenega doma.