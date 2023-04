Škofja Loka: O gradnji novih parkirišč ne razmišljajo

V Škofji Loki se podobno kot v drugih mestih soočajo z izzivi povečane dnevne mobilnosti z osebnimi avtomobili, ki so večino časa parkirani in zasedajo prostor. V želji po vzpostavitvi dostopnih in konkurenčnih trajnostnih prometnih razmer občina sodeluje v postopku priprave nove parkirne politike.