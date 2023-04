Po oceni predsednice Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irene Ilešič Čujovič bistvenega premika danes niso naredili. »Resno me skrbi usoda gradnje našega stebra, čeprav še vedno poskušam biti optimistična,« je dejala za STA.

Vladna stran je danes predstavila delni predlog, kako si predstavlja oblikovanje stebra, med drugim je v njem tudi poskus združevanja delovnih mest, ki pa je po besedah Ilešič Čujovičeve nepopoln. Danes so se tako dogovorili, da vlada do naslednjič - ponovno bodo za skupno mizo sedli prihodnjo sredo - pripravi celovit predlog, saj da se stebra sicer ne da postavljati. Prav tako so se dogovorili, da pogajanja nadaljujejo v manjših delovnih skupinah, ko »postavijo osnovne gabarite stebra«.

Steber bi sicer obsegal nabor delovnih mest in njihovo vrednotenje, torej »kdo bo delal in koliko bo za to plačan«. Vrednotenje oz. pogajanja o tarfinih razredih bodo sicer verjetno zadnji korak. Prvi je odprava obstoječih plačnih nesorazmerij.

Vzporedno s tem, kot je spomnila Ilešič Čujovič, potekajo srečanja delovne skupine o predlogu zakona o skupnih temeljih plačnega sistema na ministrstvu za javno upravo. »Ti dve zgodbi sta neločljivo povezani. Tudi če želimo hiteti z gradnjo stebra, s spreminjanjem kolektivne pogodbe, ne moremo prehitevati zgodbe zakona, ki je osnova, da mi reformiramo plačni sistem,« je dejala.

Predlog zakona je sicer ravno v torek začela prečesavati delovna skupina, je poročal Radio Slovenija. Ob tem na vladni strani ni poenotenega predloga, kako plačna nesorazmerja odpraviti. Kot je za radio dejala ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, v zadnjih tednih opažajo, da vsi pogledujejo, kaj in kako se bodo dogovorili v okviru zdravstvenega stebra.

»Morda bomo pri reševanju teh vprašanj počakali na dogovor v zdravstvu in socialnem varstvu, ko bo jasno, čemu so se uslužbenci zdravstva in socialnega varstva morali odpovedati, da bi pridobili višje plače in bomo potem lažje nadaljevali pogajanja za odpravo nesorazmerij v ostalem delu javnega sektorja,« je dodala ministrica.