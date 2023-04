47-letni Thang, ki je v Vietnamu znan po svojih kritikah vlade, je bil prav tako obsojen na dve leti pogojne zaporne kazni, je sporočil njegov odvetnik Nguyen Ha Luan. Novinarja so julija lani aretirali na njegovem domu v Hanoju in po navedbah njegovih sorodnikov od takrat ni mogel redno obiskovati družine.

Njegova žena Le Bich Vuong je na Facebooku zapisala, da jo je obsodba pretresla. »Upala sem na njegovo svobodo, saj je to, kar je moj mož počel, pozitivno, gre za dobra dejanja,« je še dodala.

Thang se je rodil v znani družini in je poročal o različnih vprašanjih, pri čemer je zagovarjal človekove pravice in svobodo veroizpovedi ter podpiral vlagatelje peticij za pravico do zemljišča. Po podatkih organizacije za človekove pravice Human Rights Watch je potoval na kraje prisilne zaplembe zemljišč in snemal pretirano uporabo sile s strani oblasti ter sodeloval na številnih protestih za zaščito okolja, poroča AFP.

Napisal je več kot 130 zapisov na blogu, je sporočila skupina za pravice in navedla njegove besede, da je želel »pomagati razkriti istvari za navadne ljudi, da bodo upali vstati in zahtevati svoje pravice«.

Namestnik regionalnega direktorja nwevladne organizacije za človekove pravice Amnesty International za kampanje Ming Yu Hah je pred izrekom sodbe pozval k umiku obtožb. »Sojenje Nguyenu Lan Thangu kaže, da vietnamske oblasti utišajo tiste, ki ustvarjajo vsebine, ki se jim zdijo 'neugodne', saj si prizadevajo zagotoviti podrejenost državi,« je dejal.

Vietnam strogo omejuje svobodo izražanja, vlada pa hitro izkorenini drugače misleče in aretira kritike, zlasti tiste, ki najdejo občinstvo na spletu, poroča AFP. Neodvisni mediji so v državi prepovedani.