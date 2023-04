Dodali so, da so v morju blizu mesta Sfax rešili 72 migrantov, našli pa trupla desetih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tiskovni predstavnik lokalnega sodišča, ki preiskuje primer, Fauzi Masmudi pa je za AFP povedal, da pogrešajo med 20 in 30 ljudi in da so vse smrtne žrtve z območja podsaharske Afrike.

Tunizija je vse pogosteje izhodišče za pogosto nevarne poskuse obupanih ljudi iz Zahodne Afrike, Sudana in drugih afriških držav, da bi v iskanju boljšega življenja prišli v Evropo. Italijanski otok Lampedusa je namreč samo okoli 150 kilometrov daleč od tunizijske obale.

To je bila zadnja v vrsti tragedij migrantov, potem ko je v brodolomih pred tunizijsko obalo v petek in soboto umrlo skupno 27 ljudi.

Število poskusov odhodov v Evropo se je povečalo potem, ko je tunizijski predsednik Kais Saied februarja uradnikom naročil ukrepanje proti nezakonitemu priseljevanju, češ da želijo spremeniti demografsko strukturo države. S tem je sprožil izgone in nasilje nad temnopoltimi priseljenci.

Severnoafriška država sicer gosti približno 21.000 nedokumentiranih migrantov iz drugih delov Afrike, kar je nekaj manj kot 0,2 odstotka prebivalstva.

Tunizijska obalna straža je v petek sporočila, da so v prvih treh mesecih letos na poti v Evropo prestregli več kot 14.000 migrantov, kar je petkrat več kot v enakem obdobju lani.