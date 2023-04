Kot je po pisanju nemške tiskovne agencije dpa v torek povedal italijanski minister za kulturo Gennaro Sangiuliano, zakonska uredba predvideva plačilo globe v višini od 10.000 do 60.000 evrov. Parlament ima sedaj 60 dni časa, da uredbo spremeni v zakon.

»Napadi na spomenike in umetniška prizorišča povzročajo gospodarsko škodo skupnosti,« je po seji italijanske vlade v Rimu povedal Sangiuliano in dodal, da je za njihovo čiščenje potrebno visoko specializirano osebje ter dragi stroji. Storilci morajo zato prevzeti tudi finančno odgovornost, je še povedal minister ter podnebne aktiviste označil za »ekološke vandale«.

Po pisanju italijanske tiskovne agencije Ansa namerava ministrstvo za kulturo prihodke od pobranih glob uporabiti za čiščenje in popravilo spomenikov.

Po tem, ko so člani skupine Ultimate Generazione povzročili, da je voda enega najbolj znamenitih rimskih vodnjakov Barcaccia v bližini Španskih stopnic počrnela, je Sangiuliano že v začetku meseca povedal, da vlada razmišlja o tem, da bi podnebni aktivisti, ki napadajo spomenike ali umetniška dela, plačali njihovo obnovo. Akcija je bila zadnja v vrsti akcij, s katerimi je omenjena skupina želela opozoriti na potrebo po reševanju podnebne krize.

Prejšnji mesec so člani skupine z oranžno barvo poškropili stene palače Palazzo Vecchio v Firencah, v kateri je mestna hiša. V sklopu svojih akcij pa so med drugim z barvami poškropili tudi pročelje senata v Rimu, operno hišo La Scala v Milanu in kip Vittoria Emanuela II. v Milanu ter se prilepili na Botticellijevo sliko Pomlad v galeriji Uffizi in skulpturo Laokoontova skupina v Vatikanu.