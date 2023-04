Kot je poročal spletni portal N1, so bili starši ene od jeseniških osnovnih šol danes obveščeni, da je v torek eden od učencev pred šolo prišel s pištolo. Na šoli so nemudoma poklicali policijo, vodstvo šole pa je šele pozneje od kriminalistov izvedelo, da je šlo za plastično imitacijo strelnega orožja. Kot so zapisali, se je pouk v šoli lahko normalno nadaljeval, proti učencu pa so ukrepali v skladu z vzgojnim načrtom.

Na Policijski upravi Kranj so v okviru varstva osebnih podatkov in varstva mladoletnih oseb potrdili, da so bili v torek obveščeni o dogodku, ko je v bližini ene izmed šol na območju Jesenic mladoletnik razkazoval predmet, podoben pištoli. Policisti so ugotovili, da gre za plastično imitacijo, in ne za strelno orožje. Predmet so zasegli. Zoper mladoletnika vodijo postopek o prekršku, obvestili pa so tudi pristojni center za socialno delo.