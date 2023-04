Okvirna trasa petdnevne dirke je znana že več tednov. Prva etapa se bo začela v Celju, zadnja pa končala v Novem mestu. Na današnji novinarski konferenci v Ljubljani pa je postala jasno, da bo ključni četrti dan, ko bo na sporedu tudi najbolj zahteven gorski del s ciljem v Posočju.

Izziv četrtega dne s štirimi kategoriziranimi vzponi, vključno z obema prve kategorije na Kolovrat, bo po oceni slovenskega člana ekipe UAE Team Emirates Domna Novaka velik. »Mislim, da imamo vnovič pravo kraljevsko etapo. Tu se bo gotovo odločalo o dobitniku zelene majice,« je o sobotni etapi med Ljubljano in Kobaridom zbranim dejal moštveni kolega Tadeja Pogačarja.

Boj za skupnega zmagovalca se bo sicer po besedah prvega človeka dirke Bogdana Finka začel že prvi dan na zelo razgibani etapi do Rogaške Slatine, ko bodo kolesarji morali opraviti z več kot 2000 višinskih metrov, vključno z vzponom na Žičko kartuzijo.

Drugi dan tako sledi sprinterska etapa od Žalca do Ormoža, tretji dan pa bi lahko po besedah Finka dal že prve obrise o skupnemu zmagovalcu, ko se bo karavana podala iz Grosuplja do Postojne. Uvod te etape bo peljal čez Rakitno, boj za mesta se pa obeta tudi v zaključku etape po razgibanem terenu okoli Postojne.

»Menim, da se bo dirka odločala na celotni trasi 833 kilometrov, saj je samo druga etapa takšna, kjer se v cilju obeta skupinski sprint. Vse ostale so etape, ki so težje na ceste kot so prikazane na profilih,« je zatrdil direktor moštva Adria Mobil, ki dirko organizira.

Zadnji dan je na sporedu najkrajša etapa od Vrhnike do Novega mesta, na kateri pa bistvenih sprememb v skupni uvrstitvi ni pričakovati.

Prireditelji ob tem napovedujejo močno mednarodno udeležbo. »Prijavljenih je 19 ekip, od teh štiri iz najvišje kategorije svetovne serije, pa štiri slovenske ekipe in devet iz kontinentalnega razreda,« je dejal Fink.

Ob UAE Team Emirates so udeležbo iz najvišjega razreda potrdili Bahrain Victorious, avstralski Jayco Alula in Bora - hansgrohe. Od slovenskih kolesarskih asov pri največjih ekipah je za zdaj potrjena udeležba Novaka in Luke Mezgeca iz avstralskega Jayco Alule.

Mezgec je na današnji novinarski napovedal boj za etapne zmage in ponovni prihod v Slovenijo nizozemskega sprinterskega asa Dylna Groenewegna. »Dirka po Sloveniji predstavlja odlično generalko pred dirko po Franciji, da kot ekipa vidiš, kaj ti še manjka in da lahko urediš še zadnje podrobnosti,« je dejal.

Glavna uganka pa tudi po današnji novinarski konferenci ostaja, ali bo lansko in predlansko skupno zmago po slovenskih cestah branil prvi kolesar sveta Pogačar. »Tadej je vedno potrdil svoj prihod šele v začetku maja,« je o tem pojasnil Fink. Tako naj bi bilo tudi letos, a ob tem je šef dirke pristavil: »Res pa je, da je Tadej letos popolnoma spremenil svoj načrt«.

Ne glede na končno odločitev Pogačarja o prihodu v domovino pa bo letošnja dirka znova imela tudi veliko mednarodno gledanost. Kot je dejal Fink, je zagotovljenih po dve uri prenosa na dan na Eurosportu, s čimer naj bi dirka dosegla okoli deset milijonov gledalcev po svetu.

Tako dirka ostaja pomembna priložnost tudi za promocijo Slovenije v tujini za Slovensko Turistično Organizacijo (STO). Ta bo ob slikah iz Slovenije in predstavitvah točk ob trasi državo promovira kot izjemno destinacijo za aktiven oddih, je dejala direktorica STO Maja Pak.

V času maja, junija in julija, ko bodo na sporedu še vrhunca kolesarske sezone, Giro in Tour, tako STO na Eurosportu načrtuje predvajanje kar 230 oglasov.