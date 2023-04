Bolonjska omaka je jed s točno določenimi sestavinami, ki zahteva dolgo, počasno pripravo ter nekaj spretnosti, a trud je bogato poplačan z izjemnim okusom. Seveda pod imenom bolonjska omaka po svetu in tudi pri nas najdemo čuda stvari, še najpogosteje navaden paradižnikov ragu z mletim mesom. Ampak v Italiji, kjer je hrana izjemno resna zadeva, je ragù classico bolognese nekaj povsem samosvojega. Zlasti v Emiliji - Romanji. In je praviloma nikdar ne postrežejo s špageti, saj bi to veljalo za skoraj barbarsko početje, temveč vedno s širokimi ali ozkimi rezanci, z nekaterimi kratkimi testeninami ali v lazanji. In to tako, da testenine z ragujem premešajo že v loncu ali ponvi, preden jih stresejo na krožnik, in ne tako, kot je bilo nekoč v modi pri nas, ko so na gnezdo testenin zvrnili zajemalko omake, potem pa si pomagaj in mešaj, kot veš in znaš, sploh če si v beli srajci …

Seveda ni točno predpisanega enega in edinega z državnim odlokom predpisanega recepta; konec koncev je jed italijanska in ne nemška. Ampak osnovne sestavine in način priprave so kakor zakoličeni, in to zelo resno. Leta 1982 je italijanska kuharska akademija (Academia Italiana della Cucina) pri bolonjski gospodarski zbornici uradno registrirala klasični recept, ki mora nujno vsebovati čebulo, steblo zelene, korenje, panceto, mleto govedino (in nikakor svinjine), paradižnik, mleko in rdeče vino. Prav ta, uradni klasični recept vam ponujamo tokrat; preizkusite ga, postrezite z rezanci in primerjajte s svojo različico »bolonjskih špagetov«.

Prvi je o mesnem raguju, postreženem s testeninami, v 18. stoletju v Imoli pri Bologni pisal Alberto Alvisi, kuhar tamkajšnjega kardinala in pozneje papeža Pija VII. Pellegrino Artusi pa je bil tisti, ki je leta 1891 v svoji kuharski knjigi prvi objavil recept za ragu s testeninami, ki ga je označil za bolonjskega. Jed, ki jo je že sredi 19. stoletja spoznal med svojim dolgotrajnim bivanjem v Bologni, je poimenoval maccheroni alla bolognese, pri čemer je z maccheroni označeval vsakršne testenine, sušene in sveže. Njegov recept vključuje pust telečji file, svežo, neprekajeno panceto (oboje drobno nasekljano), maslo, čebulo in korenje. Brez paradižnika. Pripisal je, da bi lahko okus izboljšali z majhnimi koščki sušenih gob, nekaj rezinami tartufa, svežimi kokošjimi jetri, drobno nasekljanimi in praženimi skupaj z mesom … Za piko na i je predlagal čisto na koncu dodati malce smetane, za bolj svilnat okus. K raguju pa jajčne testenine srednjih dolžin, kuhane »na zob«, in nariban parmezan.

Klasični ragu po bolonjsko Sestavine za 4 porcije 300 g grobo mlete govedine (pleče, vratovina flam) 150 g sveže pancete 50 g rumenega korenja 50 g stebla zelene 50 g čebule 300 g paradižnikovega pireja ali koščkov ½ kozarca rdečega vina 1 kozarec mleka ½ kozarca sladke smetane (po želji) malo oljčnega olja ali masla sol sveže zmlet poper Priprava 1 Panceto ali mesnato slanino narežemo na zelo drobne kockice, čebulo, korenje in zeleno pa drobno nasekljamo. V lonec vlijemo tri žlice olja ali 50 g masla (ali kombinacijo) in panceto ter sesekljano zelenjavo počasi spražimo. Dodamo mleto meso in med mešanjem dobro popražimo, da porjavi. Prilijemo vino in rahlo mešamo, dokler popolnoma ne izhlapi. 2 Dodamo paradižnik, pokrijemo in med občasnim mešanjem počasi dušimo vsaj 2 uri, še raje pa 3 ali 4. Vmes po potrebi zalivamo, lahko z vodo, še bolje pa z juho, če jo imamo pri roki. 3 Proti koncu kuhanja dodamo mleko, da lepo zgladi kislost paradižnika. Po okusu solimo in popramo, po želji dodamo še kakšno sredozemsko začimbo, denimo origano. 4 Ko je omaka pripravljena, ji na koncu primešamo smetano, če jo bomo postregli s kuhanimi sušenimi testeninami. Če namesto teh uporabimo sveže rezance, smetano opustimo. Ponudimo s sveže naribanim parmezanom in kakšnim listom sveže bazilike, poleg pa se prileže izbrano rdeče vino. Čas priprave in kuhanja: 3 ure

Toskanska paradižnikova juha Potrebujemo 1 l paradižnika v koščkih, 300 g sveže špinače, 2 žlici oljčnega olja, 1 veliko čebulo, 1 korenček, 200 g belega fižola, 2 velika stroka česna, 100 g naribanega parmezana, 1 ščep posušenega šetraja, morsko sol, sveže zmlet poper Priprava Korenček ostrgamo in nasekljamo. Čebulo in česen ločeno drobno sesekljamo in čebulo v srednje velikem loncu na olju 5 minut pražimo skupaj s korenčkom. Tik pred koncem praženja dodamo česen in pražimo le še toliko, da zadiši. Dodamo paradižnik in šetraj ter dobro premešamo. Ko zavre, dodamo oprano in narezano špinačo ter med občasnim mešanjem kuhamo tako dolgo, da se korenček zmehča (15 minut). Po potrebi dodamo malo vode. Nato dodamo fižol skupaj s tekočino ter po okusu solimo in popramo. Nadevamo v krožnike ali skodelice, posujemo s parmezanom in postrežemo.