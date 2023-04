100 najlepših slovenskih popevk: Orion

Jure Robežnik in Gregor Strniša sta bila prijatelja in sošolca. Robežnik pa ni zaslužen le za to, da je k pisanju popevkarskih besedil povabil pesnika Strnišo, pač pa tudi za to, da je pred mikrofon stopila njegova soseda Katja Levstik. Na Slovenski popevki leta 1963 sta, vsaka v svoji izvedbi, z Marjano Deržaj zapeli Orion in pesem je prejela prvo nagrado žirije. Mnogo bolj se je uveljavila izvedba Marjane Deržaj, Katja Levstik pa se je v nadaljevanju posvečala predvsem svojemu poklicu – kot igralka je bila vse do upokojitve članica ljubljanske Drame. Na Radiu Slovenija hranijo 26 njenih pesmi, predvsem šansonov. Umrla je pri 73 letih, leta 2018.