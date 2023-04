To je odgovoril poslancu NSi Mateju Toninu, ki ga je na podlagi poročanja tujih medijev vprašal, ali potekajo pogajanja z zavezniki o morebitni izmenjavi v Sloveniji priprtih ruskih vohunov.

Žbogar, ki je zanikal pogovore o izmenjavi, je še dodal, da so tudi sami »o tem prebrali v tujih medijih«.

Konec marca je ob sklicevanju na neimenovane vire namreč britanski časnik Guardian poročal, da med Moskvo in zahodnimi državami potekajo neformalni pogovori o izmenjavi dveh v Sloveniji prijetih domnevnih ruskih vohunov za tujce, ki so zaprti v Rusiji.

V Sloveniji so ju priprli v začetku lanskega decembra, potem ko so ju prijeli v pisarni v poslovni stavbi v Ljubljani. Obdolžena sta vohunjenja za Rusijo. Sodišče je zanju odredilo pripor, grozi pa jima do osem let zapora.