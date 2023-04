To je povedal v odgovoru na vprašanje poslanca SDS Anžeta Logarja, ki je na seji OZP na podlagi poročanja medijev državnega sekretarja vprašal o dosedanjih ugotovitvah o tem »največjem vdoru v informacijsko strukturo resorja, ki je državotvoren«. Zanimalo ga je tudi, ali so na pogovor morda poklicali kitajskega veleposlanika.

Spletni portal 24ur je namreč danes poročal, da naj bi napad, ki je trajal mesec dni, izvedli kitajski hekerji, ki so jih zanimali samo dokumenti, povezani s Kitajsko in slovensko politiko do Kitajske.

Logarja je zanimalo še - glede na to, da gre za vprašanje nacionalne varnosti - zakaj šest dni po odkritju napada še ni bila sklicana seja sveta za nacionalno varnost niti ministrstvo na zaprti seji OZP poslancev ni seznanilo z ugotovitvami.

Žbogar je pojasnil, da kaj več, kot je v petek dejala zunanja ministrica Tanja Fajon, ne more povedati, saj so še v fazi ocenjevanja razsežnosti napada. Po ugotovitvi napada v petek so namreč takoj izklopili informacijski sistem, ki ga sedaj čistijo, nato pa bodo ponovno vzpostavili varnostni sistem. Dejal je, da še vedno ugotavljajo, kako obsežen je bil napad in kdo stoji za njim.

Poudaril je, da bodo sejo OZP in SNAV sklicali takoj, ko bo pripravljeno poročilo o napadu, tako da bodo lahko podali celovitejšo informacijo. Potekajo pa pogovori članov SNAV na ekspertni ravni, tako da so "vsi uradi in ministrstva, ki morajo biti vključeni, vključeni v tej izmenjavi", je dodal.

Izpostavil je še, da veliko Logarjevih vprašanj "izhaja iz članka, ki je bil objavljen danes", ter dodal, da ne more potrditi ničesar, kar je zapisano v njem.

Glede primernosti obiska ministrice Fajon v Afriki po kibernetskem napadu je Žbogar izpostavil, da je na obisk odšla, ker je članstvo v Varnostnem svetu ZN skupna prioriteta. To pa ne pomeni, da v Sloveniji niso sprejeti vsi potrebni ukrepi, je dejal.

S kitajskim veleposlanikom pa po njegovih besedah niso govorili, ker »nimajo še nobene potrditve, katera država stoji za napadom«.

Zunanja ministrica Fajon je v petek sicer povedala, da gre za kibernetski napad iz tretje države, »ki očitno traja že dalj časa«. Povedala je tudi, da so bila napadena zunanja ministrstva in diplomatske mreže večine članic EU. Dodala je še, da napad ni povezan s kandidaturo Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta ZN.