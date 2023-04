Deželna vlada je po napadu lani izdala odredbo za odstrel medvedke, vendar jo je sodišče razveljavilo. Medvedki so namestili sledilno ovratnico, vendar se je njena baterija izpraznila in ne oddaja več signalov o tem, kje se Jj4 nahaja. Medvedko so identificirali z analizo genetskega materiala, ki jo je opravila Fundacija Edmund Mach v Trentinu.

17-letna žival se je skotila na Trentinskem po parjenju dveh medvedov, ki sta bila v Italijo iz Slovenije pripeljana v letih 2000 in 2001 v okviru programa Life Ursus za ponovno naselitev takrat ogrožene populacije rjavih medvedov na tem območju.

Populacija medvedov na Trentinskem se je od njihove ponovne naselitve iz Slovenije pred 20 leti povečala s treh na več kot sto. Mnogi postajajo vse bolj drzni, bližnja srečanja pa so vse pogostejša.

Družina pokojnega Andrea Papija namerava tožiti državo in avtonomno pokrajino Trento, ker sta medveda naselili na to območje. Ministrstvo za okolje je v torek sporočilo, da bodo po Papijevi smrti medvede iz Trentina morda preselili v druge dele Italije. Medvedki Jj4 so medtem šteti dnevi, saj je predsednik dežele Mario Fugatti prejšnji teden dal zeleno luč za njeno identifikacijo in odstrel.

Fugatti si prizadeva za odstrelitev skupno treh problematičnih medvedov, znanih po kodah MJe, Jj4 in M62, ki naj bi v preteklosti že napadli ljudi, je v torek poročal italijanski časnik Corriere della Sera.