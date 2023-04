Na Kitajskem prvi smrtni primer zaradi ptičje gripe podtipa H3N8 pri človeku

Kitajske oblasti so Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) obvestile, da so marca zabeležile prvi smrtni primer zaradi okužbe z virusom ptičje gripe podtipa H3N8 pri človeku. To je sicer šele tretji znani primer tovrstne okužbe pri človeku, o prejšnjih dveh pa so na Kitajskem poročali že aprila in maja lani.