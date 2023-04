Ljubljanski park Tivoli bo zadnjo soboto v maju ponovno združil ženske, ki so navdušene nad aktivnim življenjskim slogom.

Pomembno je sodelovati in biti del ženske skupnosti

Tekaška kondicija pri dm teku za ženske ni najbolj pomembna, pomembno je sodelovati in biti del ženske skupnosti. Ta se že 17 let zbira na dm teku za ženske, ki vsakič znova navduši z energijo, novimi tesnimi prijateljstvi, polnimi smeha in lepih trenutkov ter najboljšo zabavo. Poleg tradicionalnega dm teka za ženske v kategorijah na 5 in 10 kilometrov bodo zopet tekli tudi najmlajši tekači, in sicer v kategoriji Oskarjev tek.

Prijave in nakup kart za 17. dm tek za ženske so se odprle 30. marca, prijava in nakup pa sta možna prek spletne strani www.tekzazenske.si in v vseh dm prodajalnah po Sloveniji. Cena startnine v predprodaji, ki traja do vključno 25. aprila, je 26 evrov.