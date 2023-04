Zanima me, kakšna soglasja in pogoje potrebujemo za postavitev toplotne črpalke za blok, ki je trenutno na daljinskem ogrevanju. Tega bi se namreč radi rešili. Jure, Ravne na Koroškem

Odgovor:​ Stanovanjski zakon (SZ-1) predvideva, da je za posle, ki pomenijo redno in izredno upravljanje večstanovanjske stavbe, treba pridobiti soglasje etažnih lastnikov, pri čemer je za posle rednega upravljanja treba pridobiti soglasje etažnih lastnikov, katerih delež presega polovico solastniških deležev na večstanovanjski stavbi, za posle zunaj rednega upravljanja pa soglasje 75 odstotkov etažnih lastnikov ali celo soglasje vseh etažnih lastnikov.

SZ-1 v 25. členu določa, da za posle rednega upravljanja štejejo zlasti posli obratovanja in vzdrževanja večstanovanjske stavbe. Nadalje 26. člen SZ-1 določa, da med posle rednega upravljanja večstanovanjske hiše spadajo zlasti odločitve etažnih lastnikov v zvezi z določitvijo in razrešitvijo upravnika, imenovanjem in razrešitvijo nadzornega odbora, vodenjem sredstev rezervnega sklada, oddajanjem skupnih delov v najem …

Vsi drugi posli, ki presegajo omenjeni okvir rednega upravljanja, so posli izrednega upravljanja. Načeloma je za posle izrednega upravljanja potrebno soglasje 75 odstotkov etažnih lastnikov, razen za primere, ko gre za spremembe v razmerju med skupnimi in posameznimi deli, za posebne omejitve rabe posameznih delov in skupnih delov ter spreminjanje rabe skupnih delov, za spremembe sporazuma o določitvi solastniških deležev, za uporabo stanovanja v druge namene ter za najem in odplačevanje posojila v breme rezervnega sklada. V slednjem primeru je potrebno soglasje vseh etažnih lastnikov.

Pod pogojem, da v vašem primeru zamenjava ogrevalne naprave ni nujno potrebna za obratovanje oziroma vzdrževanje stavbe in doseganje njenega namena, potem bi menjava sistema centralnega ogrevanja predstavljala investicijo oziroma izboljšavo (pogojev za bivanje v stavbi). To pomeni, da bi takšna investicija predstavljala posel izrednega upravljanja, zato je zanj potrebno soglasje 75 odstotkov etažnih lastnikov.

Za podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo tega ukrepa se lahko obrnete tudi na upravnika vaše večstanovanjske stavbe, saj je on pooblaščena in strokovno usposobljena oseba, ki je na podlagi zakonsko določenega deleža soglasij etažnih lastnikov dolžna celostno izpeljati postopek zamenjave kurilne naprave v večstanovanjski stavbi. Poleg tega pa se velja pozanimati tudi pri Eko skladu (Slovenski okoljski javni sklad) o morebitnem javnem razpisu za subvencioniranje (pridobitev nepovratnih finančnih spodbud) za zamenjavo ogrevalne naprave.