Ponoči se bo povsod pooblačilo. Do jutra bo dež že zajel zahodne in severne kraje. Ob morju se bo krepil jugo. Jutranje temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem od 9 do 14 stopinj Celzija.

V četrtek bo oblačno in deževno. Meja sneženja bo sprva nad okoli 1400 metrov nad morjem, a se bo čez dan od severa spuščala in bo zvečer ob močnejših padavinah marsikje na nadmorski višini med 500 do 800 metrov. Zapihal bo severovzhodni veter, le ob morju bo večji del dneva še pihal jugo. Popoldanske temperature bodo na severu od 0 do 6, drugod od 7 do 12, ob morju okoli 15 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na petek bodo padavine oslabele in večinoma ponehale. V petek in soboto bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte.

Vremenska slika: Nad Britanskim otočjem je globoko ciklonsko območje. Vremenska fronta se prek zahodne Evrope bliža Alpam. Pred njo k nam od jugozahoda doteka razmeroma topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno, več jasnine bo v krajih vzhodno od nas. V četrtek bo oblačno s padavinami, na območju Alp bo snežilo do dolin. Ob severnem Jadranu bo pihal okrepljen jugo.

Biovreme: V sredo bodo vremensko občutljivi imeli manjše vremensko pogojene težave. V četrtek bodo razmere obremenilne za veliko ljudi. Obremenitev se bo najpogosteje kazala v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, utrujenostjo in potrtostjo.