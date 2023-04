V dvoboju moštev, ki so v konferencah osvojila mesta od sedem do 10, je Atlanta na Floridi slavila na plečih Traeja Younga, ki je dosegel kar 25 košev.

Odločila pa je predvsem daljša klop gostov, ki je skupaj dosegla kar 53 točk. Sedmerica košarkarjev je dosegla dvomestno število košev, Dejounte Murray 18 in Saddiq Bey 17. Clint Capela pa je zbral kar 21 skokov. Pri Miamiju je z 31 koši izstopal Kyle Lowry, 26 jih je dosegel Tyler Herro.

Tekma se je začela odločati v drugem delu, ko je Atlanta povedla s 63:39, Miamiju pa je do polčasa uspelo znižati na 65:50. V tretjem delu je Miami prišel celo na -5, a kasneje vodstva Atlante ni več resno ogrozil.

V prvem krogu končnice bo Atlanta igrala z Bostonom.

Miami, ki se je lani prebil vse do finala vzhodne konference, bo zadnjo priložnost za play off na vzhodu lovil na tekmi z zmagovalcem dvoboja med Toronto Raptors in Chicago Bulls.

Drama v Los Angelesu

Los Angeles pa si je priigral končnico z Memphisom. Minnesota pa se bo za zadnjo vstopnico za play off pomerila z zmagovalcem dvoboja med New Orleans Pelicans in Oklahoma City Thunder.

Minnesota je bila v dvoboju z Los Angelesom v rednem delu celo bližje zmagi. Med tekmo je vodila že za 15 točk, v uvodu v zadnji del pa je s trojko Mika Conleyja povedla z 89:79. Na koncu pa je sledil preobrat. Los Angeles je vztrajno topil razliko, Minnesoti pa se je zgodil strelski mrk, saj v zadnjih šestih minutah ni zadela.

Gledalci so videli dramo, ki se je ne bi sramoval nobeden od avtorjev. Ekipa iz Kalifornije je z delnim izidom 10:0 po trojki Dennisa Schröderja šele 1,4 sekunde pred koncem povedla z 98:95. Minnesota pa se je zbrala za zadnji napad. Conley je skušal izenačiti s trojko, po prekršku pa je desetinko sekunde pred koncem izvajal proste mete in zadel 3 za 3 ter izsilil podaljšek. Tam je Los Angeles nato hitro povedel za pet in prednosti ni več izpustil iz rok.

LeBron James je za zmagovalce dosegel 30 točk in 10 skokov, Anthony Davis pa 25 točk in 15 skokov, Schröder pa 21, a je zadeval predvsem v zadnji četrtini in podaljšku. Pri Minnesoti je s 24 točkami in 11 skoki izstopal Karl-Anthony Towns, Conley je dosegel 23 točk.