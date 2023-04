Gibanje Svoboda je vložila v zakonodajno proceduro zakon o zdravstvenem in dopolnilnem zavarovanju in s tem verjetno prehitela konkurenčne poteze stranke SDS oziroma Inštituta 1. oktober, ki ga vodi nekdanji poslanec SDS Pavle Rupar. S tem naj bi preprečili blokado, kakršno je opozicijska stranka dosegla po lanskoletnih volitvah z vloženimi tridesetimi zakoni.

Podrobnosti ukrepa bodo na novinarski konferenci predstavili predsednik vlade Robert Golob, minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, minister za finance Klemen Boštjančič, vodja poslanske skupine Borut Sajovic in predsednica parlamentarnega odbora za zdravstvo Tamara Kozlovič.

Osnovna ideja vloženega zakona o zdravstvenem in dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju je, da bi dopolnilno zavarovanje v višini aktualnega zneska prenesli v obvezno zavarovanje, s tem preprečili podražitev dopolnilnega zavarovanja, kar je že storila zavarovalnica Generali, do sprejetja zakona pa bi našli tudi rešitev o obliki dopolnilnega zavarovanja. SD in Levica sta v preteklosti zagovarjali progresivno lestvico, ko bi zavarovanci z višjimi dohodki prispevali več, ostali pa manj.