Bayern je v Manchestru igral brez kamerunskega napadalca Erica Maxima Choupo-Motinga ter tudi Manuela Neuerja in Lucasa Hernandeza, medtem ko je City pogrešal Phila Fodna po težavah s slepičem.

City je v prvem polčasu prvi zapretil, zvezdnik Erling Haaland je imel prve nevarne priložnosti, pridružil se mu je še Kevin de Bruyne, a je bil vratar gostov Yann Sommer zbran. Ni pa mogel ubraniti strela Rodrija, ki se je v 27. minuti odločil za silovit udarec s kakšnih 20 metrov in žogo poslal tik pod prečko. Se je pa vratar Bavarcev zelo izkazal v 35. minuti, ko je bil po trku z Jackom Grealishem že na tleh, a je nato še odbil žogo po strelu Ilkaya Gündogana.

v nadaljevanju so pritisnili tudi Bavarci, pri katerih je v prvem polčasu Leroy Sane zapretil s strelom tik ob vratnici. Isti igralec je imel novo priložnost v 49. minuti, pet minut zatem pa je Sommer spet dobro posredoval po nevarnem poskusu Rubena Diasa.

A je nato vratar nemške ekipe spet klonil v 70. minuti. Dayot Upamecano je izgubil žogo, Bernardo Silva pa je z natančnim strelom od daleč poskrbel za 2:0. In še preden so si Bavarci opomogli, je udaril še Haaland, ki je po podaji Johna Stonesa žogo iz bližine potisnil v mrežo.

Do konca tekme so imeli domači premoč, a že tako visoke prednosti niso še povečali, Bayern pa je deloval nemočno in doživel sploh prvi poraz v tej sezoni lige prvakov.

Inter iz Lizbone s prednostjo

V Lizboni je za Inter slovenski vratar Samir Handanović dvoboj spremljal s klopi, branil je Andre Onana. Prav Onana se je v 15. minuti izkazal ob strelu Silve z dobro obrambo, v nadaljevanju pa so imeli rahlo terensko premoč gostje, najlepšo priložnost pa Francesco Acerbi, ki je z 20 metrov meril čez prečko.

So pa Italijani nato povedli v 51. minuti; natančno podajo Alessandra Bastonija je izkoristil Nicolo Barella in zadel z glavo s kakšnih osmih metrov. Domači pa so bili zelo blizu izenačenju deset minut zatem, toda Chiquinho iz neposredne bližine ni spravil žoge v mrežo.

Tekma je bila dokončno odločena v 82. minuti, po ogledu Vara so sodniki gostom dosodili najstrožjo kazen zaradi prekrška Joaa Maria ob strelu Denzela Dumfriesa, z bele točke pa je bil zanesljiv izvajalec Romelu Lukaku, ki je sicer v igro vstopil v drugem polčasu.

V sredo bosta še preostali dve prvi četrtfinalni tekmi. Milan bo gostil Napoli, Real Madrid pa Chelsea.

Povratne tekme četrtfinala bodo 18. in 19. aprila. Boljši iz obračuna Milan - Napoli se bo v polfinalu meril z boljšim iz dvoboja Benfica - Inter, zmagovalec dvoboja Real Madrid - Chelsea pa z boljšim iz četrtfinala med Manchester Cityjem in Bayernom.

Prvi polfinalni tekmi bosta 9. in 10. maja, povratni pa teden dni pozneje. Finale bo 10. junija v Istanbulu.