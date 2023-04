S sobotno zmago na gostovanju so Slovenke že z nogo in pol na svojem osmem SP, ki ga bodo od 29. novembra do 17. decembra gostile tri skandinavske države Danska, Norveška in Švedska. V Chietiju je zelo oslabljena zasedba selektorja Dragana Adžića, v kateri je manjkalo kar pet igralk z lanskega EP v Sloveniji (Ana Gros, Barbara Lazović, Elizabeth Omoregie, Tamara Mavsar in Nina Žabjek, poleg njih še Urška Zelnik in Erin Novak), suvereno opravila z gostiteljicami. Te so iztržile le dve začetni minimalni vodstvi (1:0, 2:1) in tri začetna izenačenja (od 1:1 do 3:3), v 45. minuti zaostajale za rekordnih deset golov (16:26), v končnici pa po zaostanku z 22:31 s tremi zaporednimi zadetki vsaj malce omilile visok poraz. Slovenke, ki so imele 62-odstotno uspešnost pri strelih na gol (Italijanke le 47-odstotno), so odlično ustavile glavni domači zvezdnici: 31-letna leva zunanja igralka Anika Niederwieserr (Thüringer) je dosegla le dva gola iz štirih poskusov, 19-letna desna zunanja Giulia Fabbo (Metz) pa zgolj enega iz sedmih strelov.

Pred današnjim povratnim dvobojem v Ljubljani je slovenski zdravstveni karton spet poln. Znova ne bo Elizabeth Omoregie (koleno), Tamare Mavsar (družinski razlogi) in Nine Žabjek (osrednja obrambna igralka si je gleženj poškodovala na zadnjem treningu v Italiji pred tekmo), na bolniški pa sta še vedno tudi Erin Novak in Urša Zelnik. Nina Zulić, ki je kljub težavam s kolenom igrala v Chietiju, bo danes le med gledalkami, vprašljiva pa sta nastopa Amre Pandžić, ki ima povišano telesno temperaturo, in Tjaše Stanko, ki ima preglavice s kolenom. V ekipo se po lažjih poškodbah vračata levoroki ostrostrelki Ana Gros (hrbet) in Barbara Lazović (rame), reprezentanci pa se je pridružila mlada Nena Černigoj.

Reprezentančno slovo Zečeve

Selektor Dragan Adžić danes pričakuje polne tribune (verjamem v ponovitev fantastične navijaške podpore s tekem v Celju in Ljubljani na lanskem EP, pravi Črnogorec), prav tako pa tudi še eno zmago in potrditev vozovnice za SP 2023. »Že pred tekmo v Chietiju sem dejal, da se bomo pripravljali in igrali tako, kot da je naš nasprotnik velesila Norveška, ne pa Italija. In da bodo igrale le tiste, ki so zdrave in ki lahko na igrišču dajo maksimum od sebe. Tako bo tudi v Ljubljani. Dekleta v Italiji niso podcenile nasprotnic, za kar sem jim zelo hvaležen. V končnici se mlajše igralke, za nekatere so bile to prve minute v reprezentanci na uradni tekmi, niso najbolje znašle, kar je v takšnih okoliščinah povsem naravno, in razlika se je zmanjšala. Upam, da bomo tudi tekmo na Kodeljevem izkoristili na najboljši možni način – da rastemo kot ekipa s čim širšo bazo igralk,« se nadeja Dragan Adžić, ki ga po tekmi v Ljubljani naslednja reprezentančna akcija čaka šele oktobra v kvalifikacijah za EP 2024.

Kljub težavam s hrbtom kapetanka Ana Gros trenira z ekipo že od začetka priprav, a v Italijo ni odpotovala. »Moje zdravstveno stanje je dobro, toda skoraj deseturna vožnja z avtobusom v eno smer zagotovo ne bi bila dobra za moj hrbet,« se zaveda Ana Gros, ki je svoje soigralke spremljala na televizijskem zaslonu v domovini. »Mislim, da so dekleta že v Italiji opravila dobro delo. Na začetku so bile malce živčne, a je to hitro izginilo in v nadaljevanju so stvari postavile na pravo mesto. Veseli me, da so dobile priložnost vse igralke, tudi mlajše, ki so tako lahko občutile pravo, resno tekmo. Na Kodeljevem bomo ne glede na plus šest, kar pravzaprav ni tako velika prednost, igrale na polno in skušale spet zmagati s čim višjo razliko.« Tekma bo imela tudi slovesen pridih, kajti po 17 letih bo reprezentančno kariero (98 tekem, 14. na večni lestvici v Sloveniji) uradno končala 36-letna vratarka Branka Zec, ki danes ne bo igrala, ampak bo na sredini igrišča prejela poslovilna darila in rože.