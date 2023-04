Manj kot mesec dni kolesarje loči od začetka letošnje 106. izvedbe dirke po Italiji. Kolesarji, ki bodo nastopali na italijanski pentlji, so na zaključnih pripravah za zadnje piljenje forme. Med njimi je tudi slovenski adut za rožnato majico Primož Roglič, ki se s svojo ekipo Jumbo-Visma pripravlja na ognjeniku Teide na otroku Tenerife. Na istem mestu svojo formo meri tudi veliki tekmec zasavskega orla Remco Evenepoel. To sicer nizozemskemu moštvu ni povsem po godu, a razumejo dejstvo, da vsi iščejo najboljše pogoje. Še manj so bili pri Jumbo-Vismi zadovoljni, da so morali zaključni del priprav začeti s spremembo v moštvu. Predvideni prvi pomočnik v gorah slovenskega šampiona Wilco Kelderman, ki se je šele pred začetkom letošnje sezone pridružil čebelam, je na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja utrpel prehudo poškodbo in ni več v kadru za nastop na dirki. Zamenjal ga je Rogličev najbolj zvesti pomočnik zadnjih let Sepp Kuss. Američan s slovenskimi koreninami.

Sodelujeta lahko tudi neverbalno

Primož Roglič je letošnjo sezono začel predčasno z napovedmi. V začetku meseca marca se je udeležil dirke od Tirenskega do Jadranskega morja. Nekdanji smučarski skakalec je dirko dobil, a je tam nastopil predvsem zato, da se na cesti ujame z novim super pomočnikom, s katerim je sodeloval prvič v karieri. Prišlek iz ekipe Bora-Hansgrohe se je na dirki izkazal za izjemnega pomočnika, a je v zadnji etapi utrpel padec, ki ga bo stal nastopa na Giru. »Kelderman je pokazal, da je odličen kolesar. Ne vemo pa, kakšen je takrat, ko kamere ugasnejo. Menjava za Seppa Kussa se v ekipi zdi edina logična in Primožu lahko služi v korist. Iz prve roke lahko povem, da se Roglič in Kuss odlično razumeta tudi izven kolesa in je brez dvoma njegov najboljši pomočnik,« nam je potezo nizozemskega moštva opisal Jernej Švab, slovenski fizioterapevt, ki že vse od leta 2020 sodeluje z Jumbo-Vismo. V času svojega sodelovanja s trenutno najboljšo kolesarsko ekipo na svetu je največ časa preživel ravno z dvojcem Kuss-Roglič.

»Kuss se v klanec vedno lahko pelje z najboljšimi. Njegova prednost pa je ta, da Rogliča pozna do potankosti. Na kolesu se ne rabita pogovarjati, Sepp točno ve, kaj mora narediti, ko Primoža le ošine s pogledom. Verjetno je edini, ki lahko razbere, kako se Primož v tistem trenutku počuti na kolesu,« o razmerju med Američanom in Slovencem pove Švab, ki je bil tudi sam nekoč kolesar.

Tratnik je lahko jeziček na tehtnici

Čeprav Jernej Švab do potankosti pozna Primoža Rogliča, je tudi on navdušen nad tem, kako se je 33-letnik vrnil po dveh padcih ob koncu lanske sezone in operaciji rame. »Enostavno je tak, da si ne dopusti, da bi ga slabe stvari prevzele. Vse poskuša obrniti v pozitivo, pri tem pa je še zelo odločen. Tisto, kar si v glavi zada, to želi izpolniti,« fizioterapevt iz Tržiča ni presenečen nad dvema zmagama Primoža Rogliča na začetku sezone. »Na Giru bo še boljši in ima veliko možnosti, da konča v rožnatem,« odkrito o napadu na zmago govori tudi Švab.

Tržičan pri tem kar malce obžaluje, da ga na Giru ne bo zraven. Zaradi rehabilitacije lastne poškodbe in dokončanja študija letos ne bo prisoten na nobeni dirki. »Na Višarje ne bom odšel, ker bo tam preveč ljudi. Zelo pa razmišljam, da bi se odpravil v Dolomite,« nam pove o svojih načrtih in razkrije še zadnjo pomembno skrivnost ekipe v boju za rožnato majico. »Jan Tratnik je pomemben zadnji kamenček v mozaiku ekipe. S to trenutno formo bo ob Kussu najbolj obremenjen Rogličev pomočnik. Tudi Tratnik je izjemen fant in je Primožev pravi prijatelj. Resnično mi je kar malo hudo, da ne bom zraven na dirki«.

Glede na izjemno pripravljenost, ki jo nekdanji smučarski skakalec kaže na zadnjih pripravah, ob morebitnem uspehu na Giru ni izključen tudi njegov nastop na dirki po Franciji. »Ne morem komentirati tega. Verjetno v tem trenutku Primož še sam ne ve. Je pa res, da si takega kolesarja v ekipi želi vsaka ekipa. Z njim bi pri Jumbu-Vismi vsekakor imeli več možnosti za ponovitev lanskega uspeha,« nam je ob koncu pogovora zaupal Jernej Švab.

