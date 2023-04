V ligi NBA je vse nared za končnico, le še dodatne tekme morajo določiti, kdo bo sedmi in osmi v vzhodni in zahodni konferenci. Pri Dallasu Luke Dončića so nekoliko pomirjeni, saj je slovenski zvezdnik povedal, naj navijači ne skrbijo, ker je v klubu srečen in ne razmišlja o odhodu. Vsaj zaenkrat ne, bi lahko dodali, saj tudi 24-letni Ljubljančan ne bo v nedogled čakal, da vodstvo kluba sestavi ekipo, ki se bo lahko prebila vsaj v končnico. Iz Teksasa prihajajo govorice, da naj bi Jason Kidd kljub slabi sezoni in kopici neposrečenih izjav in potez ostal trener, prišlo pa naj bi do velike igralske prevetritve. Vodstvo lige NBA sicer še naprej preiskuje poteze Dallasa, ki je na zadnjih dveh tekmah rednega dela namerno igralce pustil počivati, da bi imel več možnosti za enega od prvih desetih izborov na letošnjem naboru. Če ga ne dobijo, gre izbor New Yorku, kar je še posledica menjave, v katero je bil vpleten Kristaps Porzingis.

Danes ponoči sta bili že prvi tekmi dodatnih tekem za končnico. Na vzhodu sta se pomerila Miami in Atlanta, na zahodu LA Lakers in Minnesota. Zmagovalca sta si zagotovila sedmo mesto in dvoboj v prvem krogu proti drugima Bostonu oziroma Memphisu. Poraženca se bosta za osmo mesto udarila z zmagovalcema dvobojev Toronto – Chicago in New Orleans – Oklahoma City. Uspešnejša za »nagrado« čaka serija proti Milwaukeeju in Denverju, ki sta zasedla prvi mesti na vzhodu in zahodu. Že določeni pari končnice so Philadelphia (3) – Brooklyn (6) in Cleveland (4) – New York (5) v vzhodni konferenci ter Sacramento (3) – Golden State (6) in Phoenix (4) – LA Clippers (5) v zahodni konferenci.

Od vseh igralcev v ligi NBA jih je vsega deset v letošnji sezoni nastopilo na vseh 82 tekmah rednega dela. To so KJ Martin, Tari Eason (oba Houston), Harrison Barnes (Sacramento), Isaiah Hartenstein (New York), Kevon Looney, Jordan Poole (oba Golden State), Nikola Vucević, Patrick Williams (oba Chicago), Derrick White (Boston) in Mikal Bridges (Brooklyn). Bridges je nastopil na celo 83 tekmah, ker je med sezono prestopil iz Phoenixa v Brooklyn, ki je imel za sabo obračun manj. Sicer pa Bridges za zdaj v karieri še ni izpustil niti ene tekme – trenutno je pri številki 391.

Pokoronski čas je za klube uspešen, kar se zasedenosti dvoran tiče. Iz lige NBA so namreč sporočili, da je bilo v sezoni 2022/23 rekordnih 791 razprodanih tekem rednega dela. Pred tem je bila rekordna sezona 2018/19 s 760 razprodanimi dvoranami. Rekorden je bil tudi povprečni obisk z 18.077 gledalci na tekmo. Dvoboje si je ogledalo rekordnih 22.234.502 navijačev, tudi zasedenost dvoran je bila najvišja doslej, kar 97-odstotna.