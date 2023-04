Potem ko je prvo sezono 2. lige ABA osvojila Krka in drugo Primorska, je tokrat znova lepa možnost, da naslov prvaka pripade slovenski ekipi. Redni del sezone je namreč na prvem mestu sklenil Helios, ki je posledično tudi dobil pravico organizacije zaključnega turnirja, na drugem pa je pristala Krka. Pri nobenem od njiju ne skrivajo, da jim misli uhajajo k preboju v ligo ABA, kamor se uvrsti prvak. A tudi za drugouvrščenega še ni vsega konec, saj ga čakajo dodatne kvalifikacije na dve zmagi proti predzadnjemu moštvu z elitnega jadranskega tekmovanja.

Helios v zadnjih dveh letih dobil izkušnje

Helios je redni del tekmovanja sklenil z le enim porazom in dvanajstimi zmagami, kljub temu da so pred sezono v Domžalah zmanjšali proračun. Veliko zaslug za dobre igre ima trener Dejan Jakara, ki je dokaz, da kontinuirano delo v veliki večini prinese rezultate. Helios je pred zaključnim turnirjem opravil celo manjše kondicijske priprave, tudi za ceno morebitnega poraza na domačem prvenstvu proti Rogaški, a je tekmo nato vseeno dobil. »Verjamemo, da se bo vse postavilo na svoje mesto, ko bomo to najbolj potrebovali. Igralci so zdravi in pripravljeni, le pri Dennisu Tunstallu še ne vemo, kaj in kako. Načeloma je pripravljen, a obstaja možnost ponovitve poškodbe, česar si ne želimo,« sporoča trener Heliosa Dejan Jakara, ki priznava, da prednost domačega parketa prinaša dodaten pritisk. »Hkrati pa je tudi res, da smo v zadnjih dveh letih igrali v finalu državnega prvenstva in finalih pokala, izkušnjo imamo tudi z lanskega zaključnega turnirja 2. lige ABA. Dobili smo prepotrebne izkušnje.«

V rednem delu je Helios Pelister odpravil gladko z 88:70. A Jakara opozarja, da to ne pomeni prav nič. »Od takrat se je Pelister okrepil z reprezentantom Andrejem Maslinko in Nikolo Silađijem, ki sta zanje izredno pomembna. Kljub temu verjamemo v napredovanje,« poudarja Jakara, ki Heliosa ne vidi v vlogi favorita. »Če bi ocenjeval po igri in rezultatih, bi rekel, da morda celo smo favoriti. A glede na napovedi pred sezono in proračunu je jasno, da ni tako.«

Krka močno oslabljena pod obročema

Glede na finančno urejenost in pogoje si Krka igranje v ligi ABA lahko privošči brez težav, kar je ne nazadnje dokazovala vrsto let. Poleti so v Novem mestu pripeljali trenerja Gašperja Okorna z željo, da se hitro vrnejo v jadransko elito, a ne za vsako ceno že prvo sezono. V ključnem trenutku so jo Krki zagodle poškodbe, tako da bodo v Domžalah nastopili sila oslabljeni pod obročema. »Po zadnjem turnirju druge lige ABA v Širokem Brijegu, kjer sta oba igrala zelo dobro, sta Robert Jurković in Jurij Macura potožila o bolečinah v kolenih. Prvi je moral na operativni poseg čiščenje kolena in zanj je sezona že končana, drugi pa ima obrabo hrustanca in mora dva meseca počivati. Poškodovan je bil tudi Mate Vucić, ki lahko igra največ 20 minut. Pod košem smo zato sila šibki in ranljivi,« je pojasnil Gašper Okorn.

Tudi Krka je svojega četrtfinalnega nasprotnika Sutjesko v rednem delu odpravila visoko z 88:63. »Sutjeska je tipično črnogorsko moštvo, kar pomeni, da igrajo trdo in na kontakt. Temu se bomo morali prilagoditi in predvsem vzpostaviti ravnotežje pod obročema. Če bomo enakopravni v skoku, potem verjamem, da bomo s prednostmi v napadu, ki jih imamo, tehtnico lahko obrnili v svojo korist.«