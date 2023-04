Skupaj s članom uprave Sašom Medakovićem je zdaj odgovoren za vodenje elektrarne in poslovanje družbe. Leta 1975 rojeni Pfeifer, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, se je kolektivu JEK pridružil leta 2000. Po šolanju v skupini za pridobitev dovoljenja za upravljanje reaktorja JEK, ki je kot prva opravila usposabljanje na popolnem elektrarniškem simulatorju, je poklicno pot začel kot operater reaktorja. Nadaljeval je kot glavni operater in nato postal vodja izmene obratovanja. Hkrati je kot inštruktor na simulatorju usposobil dve ekipi novih operaterjev. Izkazal se je kot izjemen strokovnjak in leta 2017 prevzel vodenje proizvodnje z oddelki, ki skrbijo za varno in stabilno obratovanje ter koordinacijo remontnih aktivnosti. Aktivno se je udeleževal programov Svetovnega združenja operaterjev jedrskih elektrarn WANO. Znanje in izkušnje je pridobival tudi na ameriškem Inštitutu za spremljanje obratovanja jedrskih elektrarn INPO. Odlikujeta ga visoka stopnja integritete in varnostne kulture, so zapisali v JEK.