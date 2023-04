Na njem so razdelili 70 milijonov evrov državne jamstvene kvote. Banka BKS je oddala ponudbo v višini 15 milijonov evrov, Delavska hranilnica v višini pet milijonov evrov in NLB v višini 50 milijonov evrov. »Tovrstne kredite, ki so ugodnejši od redne ponudbe banke, lahko mladi kreditojemalci sklenejo najpozneje do 31. januarja 2024 oziroma do porabe kvote,« so sporočili iz NLB in dodali, da lahko pri njih mladi dobijo kredit tako po fiksni kot tudi po spremenljivi obrestni meri. Jamstva za stanovanjska posojila so namenjena mladim do 38 let, člani mlade družine morajo biti zaposleni za določen ali nedoločen čas, s povprečno neto plačo v treh mesecih pred vložitvijo vloge za posojilo, ki je enaka ali nižja od 1,5-kratnika povprečne mesečne neto plače v Sloveniji, skupni obdavčljivi dohodki, ki niso oproščeni plačila dohodnine, pa v letu pred najemom posojila ne smejo presegati 1,5-kratnika povprečne letne neto plače v Sloveniji. Država bo jamstvo v višini 100 odstotkov obveznosti lahko izdala za posojilo v znesku največ 200.000 evrov in z ročnostjo do 30 let. Pri tem bo moral kreditojemalec posojilo zavarovati s hipoteko in zagotoviti lastno udeležbo v višini vsaj 20 odstotkov glavnice posojila.