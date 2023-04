#Intervju Primož Feguš, predsednik Atletske zveze Slovenije: Funkcionar po zaslugi Jolande Čeplak

Slovenska atletika v mednarodnem merilu dosega uspehe, ki spadajo med največje v njeni zgodovini, saj ne mine veliko tekmovanje, s katerega se športniki ne bi vrnili domov z vsaj eno kolajno. Ugled slovenske atletike v javnosti je precej slabši, vendar je v zadnjem času mogoče zaznati, da se stvari premikajo. Prvi dirigent je 12. decembra lani postal Primož Feguš, čigar delo po dobrih 100 dneh opravljanja funkcije predsednika Atletske zveze Slovenije kaže prve obrise. »V mladosti sem bil atlet. Trenirati sem začel ob koncu osnovne šole v celjskem Kladivarju. Zgodaj sem se specializiral za ovire, tako visoke kot nizke. Kot mladinec sem bil večkratni državni prvak, nisem pa bil udeležen na nobenem velikem tekmovanju. V funkcionarske vode sem vstopil izključno iz ljubezni do atletike, in sicer po priporočilu dolgoletne znanke iz Celja Jolande Čeplak. Mislim, da bom zvezo vodil na miren način, brez konfliktov. Želim si, da bi se ukvarjali z atletiko, ne z obrobnimi zadevami. Če se bodo dogajale anomalije, kot so anonimke, s katerimi se soočamo v zadnjem času, bom nastavil hrbet, saj znam kot odvetnik streči takšnim stvarem. A poudaril bi, da si ne želim biti v ospredju, temveč naj bodo v ospredju atleti in atletska tekmovanja,« se je predstavil Primož Feguš, ki je letos vstopil v peto življenjsko desetletje.