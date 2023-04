Kar je le 16.000 evrov več, kot so se namenili plačati za vodno fontano na Slovenski cesti, a 302.600 evrov manj, kot bi za fontano računal edini izvajalec, ki se je javil na razpis. Podjetje KPL, eden najljubših občinskih gradbincev, bi jo namreč postavil za 909.600 evrov. Vsak normalen investitor bi ob tem seveda zamahnil z roko in odpovedal gradnjo ter denar raje porabil za kaj drugega, recimo za dodatne štipendije. Mestna občina Ljubljana pa vztraja pri gradnji fontane, le s ponudnikom bi se še malce pogajali. Tako je zdaj končno jasno, da so prioritete ljubljanskega župana na strani gradbincev in ne na strani študentov.