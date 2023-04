Do odločitve o izrednih razmerah, ki bodo za začetek podprte s petimi milijoni evrov, je prišlo po ponedeljkovem srečanju notranjega ministra Mattea Piantedosija in ministra za civilno zaščito Nella Musumecija. Slednji je danes pred sestankom vlade za Radio Anch'io ukrep opisal kot »zelo verjeten scenarij«, nato pa tudi potrdil vladno odločitev.

Z uvedbo izrednih razmer bo vlada med drugim poenostavila postopke za vzpostavitev novih sprejemnih centrov za begunce, so za Anso po sestanku ministrov pojasnili neimenovani viri. Hkrati naj bi Italija okrepila aktivnosti v zvezi s pridržanji in deportacijami tistih, ki niso upravičeni do tega, da ostanejo v državi. Za upravljanje z migracijami bo vlada po navedbah teh virov aktivirala tudi civilno zaščito in Rdeči križ, ki bodo pomagali s svojo opremo in izkušnjami.

»To je problem, ki bo z nami ostal vsaj naslednjih deset let,« je v današnjem radijskem gostovanju povedal minister s Sicilije. Musemeci iz vrst vladajoče stranke Bratje Italije je poudaril, da tak ukrep ne bo rešil problema, »katerega rešitev je povezana izključno z ozaveščenim in odgovornim posredovanjem Evropske unije«.

Med prazničnim velikonočnim koncem tedna, od petka do ponedeljka, je na Lampeduso v več kot 40 čolnih čez Sredozemsko morje prispelo okoli 2000 migrantov, je v ponedeljek zvečer sporočila italijanska obalna straža. Med prebežniki je mnogo mladoletnih oseb.

Begunsko taborišče na Lampedusi je prenatrpano, v njem je nastanjenih okoli 1800 ljudi, kar je štirikrat več od zmogljivosti.

Obalna straža je nato v bližini Sicilije in Kalabrije v dveh reševalnih operacijah prestregla ribiška čolna, na katerih je bilo skupno 1200 migrantov; na enem od njih je bilo 800 prebežnikov, na drugem pa okoli 400.

Ob tem je v brodolomih ob Tuniziji in v malteških vodah umrlo 38 ljudi, 18 pa jih še vedno pogrešajo, je še poročala Ansa.