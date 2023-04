Plesno-gledališka predstava Golazen, ki jo je po motivih del Slavka Gruma in Janka Polića Kamova zrežirala in koreografirala Natalija Manojlović Varga, je nastala v skupni produkciji Plesnega teatra Ljubljana in HNK Ivana pl. Zajca z Reke, slovenska premiera tega »mračnega kabareta« pa bo nocoj ob 20. uri v dvorani PTL.

Uprizoritev je žanrsko označena kot »cabaret noir«, nekakšna hibridna zvrst, v kateri sta gibalni in gledališki oziroma dramski jezik enakovredna ter skozi različne prijeme združena v morbiden svet uglasbenih literarnih predlog dveh pesnikov – enega najvidnejših predstavnikov hrvaške moderne Janka Polića Kamova in slovenskega eksistencialista Slavka Gruma, ki ju druži ostra kritična naravnanost do družbene dvoličnosti, a tudi zanimanje za temačne pokrajine človeške zavesti: če Grum odpira vrata do mračne notranjosti človeške duše, jo Kamov ugleda predvsem kot grobo, groteskno satiro – in če je v Grumovih likih ostalo tako malo življenja, da ne zmorejo niti umreti, se pri Kamovu protislovje tega »mrtvega življenja« širi na celotno družbo, zaznamovano s paranojo in boleznijo do skoraj absurdnih razsežnosti. Dramaturginja predstave je Sara Stanić, scenografka Ana Rahela Klopčič, za kostumografijo je poskrbela Ana Aleksandra Buković, glasbeno podobo pa je oblikoval Gordan Tudor; nastopajo Alja Lacković, Veronika Valdés, Petra Peček (v alternaciji s Ksenjo Krutovo) in Edi Ćelić. Ponovitvi bosta jutri in v nedeljo.