Položnice komunale bodo višje za pet do sedem evrov

Zaradi podražitve cen energentov in drugih stroškov bodo v prihodnjih mesecih višje tudi položnice za komunalne storitve v osmih dolenjskih občinah, ki jih pokriva Komunala Novo mesto. V Dolenjskih Toplicah in Škocjanu so cene že povišali, v Novem mestu, Šentjerneju, Šmarjeških Toplicah, Žužemberku, Mirni Peči in Straži pa naj bi jih v kratkem.