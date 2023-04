Otok, ki ga je narava postavila tik ob srce, edinstveni Galešnjak, je bogat s številnimi zalivi, peščenimi plažami ter floro in favno. Pašman izžareva varnost in privlačnost, ki vabi k raziskovanju. Prepustite se vsem svojim čutom, jejte razburljivo dobro hrano, okusite lokalno, dotaknite se valov – ne le plavajte, potapljajte se, vdihnite vonjave narave, ki so tukaj tako močne in omamne.

Ob tej priložnosti Turistično združenje otoka Pašman vabi, da z njimi na enkratni dirki ali hoji po stezah in razglednih točkah otoka s ciljem na najvišjem vrhu Velikem Bokolju, od koder se ponuja edinstven razgled na cel zadrski arhipelag, nacionalne in naravne parke, spoznate otok na nekoliko drugačen način. Poleg nepozabnih razgledov boste uživali tudi v lokalnih dobrotah, ki vas čakajo v okrepčevalnicah. Đirada bo potekala 30. aprila, letos že drugič, start dirke bo v Dobropoljani ob 10. uri. Udeleženci imajo možnost izbirati med dvema dolžinama proge: modra ​ Đirada (9 kilometrov) in rdeča Đirada (15 kilometrov).

Na poteh vas čakajo zanimive otoške pokrajine z oljkami, suhozidi, morjem, klifi in razgledi, odvisno, za katero pot se boste odločili. Prijave na dirko se že zbirajo, vse podrobnejše informacije pa najdete na spletni strani www.dirada.hr.

Vse obiskovalce čaka na cilju kosilo z zabavo DJ Angela in DJ Adama.P, ki bo trajalo do sončnega zahoda, najboljši tekmovalci pa bodo prejeli tudi posebne nagrade. Za vse udeležence je organiziran prevoz od cilja do starta. Poudarek te dirke oziroma pohoda je ravno na druženju, zabavi, uživanju v naravi in svežem zraku. x vl