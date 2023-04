Spominski center Nikole Tesle je hkrati kulturnozgodovinska znamenitost in muzej, v katerem je rojstna hiša Nikole Tesle, enega najpomembnejših svetovnih izumiteljev in raziskovalcev električne energije. Zamišljen je kot zbirališče za radovedne goste vseh starosti: predšolske otroke, šolsko mladino, študente, upokojence, turiste, meščane, umetnike, oboževalce Tesle in njegovih izumov ter mnoge druge.

Nikola Tesla, izumitelj, elektrotehnik in fizik, se je rodil med 9. in 10. julijem 1856 v mestecu Smiljan pri Gospiću na Hrvaškem. V okviru spominskega centra lahko obiskovalci podrobno spoznajo svet genija, čigar dosežki so vplivali na ves svet in ga spremenili. Skozi interpretacijo Teslovega življenja se nam predstavlja tudi njegov rodni kraj, s katerim se je poistovetil in od koder je črpal ideje za svoje prve raziskave in izume.

Dokumentarni film o Teslovem življenju

Teslova rojstna hiša, številni izumi in celo kopija njegovega laboratorija iz Colorado Springsa so samo del zemljevida spominskega centra, ki bo zagotovo navdušil vse znanja željne obiskovalce Smiljana. Stalna razstava v Teslovi rojstni hiši je podprta z dokumentarnim gradivom, ki je bilo do sedaj večinoma nedostopno, s sliko, besedo in zvokom je tako v centru celovito predstavljena življenjska pot oziroma genialnost tega velikega izumitelja.

Del tematskega parka so zgodovinski objekti, kot so Teslova rojstna hiša, cerkev svetih apostolov Petra in Pavla, gospodarski objekt (hlev), kamniti spomeniki in klopi arhitekta Zdenka Kolacia.

Novi objekti pa so sprejemnica, multimedijski center, otroško igrišče ter eksperimentalna postaja, kjer lahko sodelujete pri poskusu z brezžičnim prenosom električne energije z znamenito Teslovo tuljavo. V sklopu multimedijskega centra je poleg trgovine s spominki tudi predstavitvena soba, kjer si lahko obiskovalci ogledajo dokumentarec o življenju Nikole Tesle. Kot zanimivost pa lahko povemo, da so vsa igrala na bližnjem otroškem igrišču oblikovana kot njegovi izumi.

Spominski center Nikole Tesle so odprli na rojstni dan izumitelja, 10. julija 2006, in so ga razglasili za eno najboljših kulturnih ustanov na Hrvaškem. Območje Liško-senjske županije, od koder izvira Tesla, pa ponuja tudi mnoge naravne lepote. Lika je obkrožena z gorskimi verigami, kot so Velebit, Velika in Mala Kapela ter Lička Plješivica, in obsega kar tri nacionalne parke, Plitviška jezera, Severni Velebit in Paklenica, ter tudi naravni park Velebit.

Smiljan leži le dobrih pet kilometrov od mesta Gospić in samo 12 kilometrov od avtoceste A1 ter je zato idealna vmesna postaja in izletniška točka za vse, ki potujete po tej avtocesti in mimo liško-senjske regije. Center je odprt skoraj vse dni v letu in je predvsem od aprila do novembra, ko je odprt dlje (od torka do sobote od 8. do 20. ure in ob nedeljah od 10. do 16. ure), zanimiva točka za vmesni postanek ali poučen izlet.

Hrvaški center za avtohtone vrste kraških rib in rakov Gacka ima še eno turistično točko. Hrvaški center za avtohtone vrste kraških rib in rakov se ukvarja z gojenjem avtohtone vrste potočne postrvi, ki v Gacki živi že od antičnih časov. Zanimivo je, da Gacka pripada jadranskemu bazenu, postrv, ki živi tam, ​​pa je iz Donave. Predpostavljajo, da je bila Gacka v predglacialnem obdobju povezana s Podonavjem, vendar se je zaradi tektonskih sprememb povezava izgubila. Ker je ta vrsta potočne postrvi zaradi naravnih in drugih sovražnikov ter pogojev izjemno ogrožena, so ustanovili omenjeni center, ki je edini na svetu, kjer vzrejajo donavsko linijo potočne postrvi. Hrvaški center za avtohtone vrste kraških rib in rakov ima poučen in zanimiv program za vse starosti: ogled poučnega filma o Gackem, mikroskopski pregled tkiva postrvi, sprehod čez leseni most ob izviru Pećina, ogled Pećine, najstarejšega arheološkega najdišča na območju Otočca, odhod na razgledno točko in ogled Gacke doline ter fotografiranje ob panorami Gacke. Ogledi so skupinski ali individualni, program ogleda centra traja približno uro, za vstop pa je treba odšteti štiri evre.