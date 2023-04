Edinstveno bivanje najdete na ekološko ohranjenem območju, kjer razvijajo trajnostni turizem, avtentična doživetja in atraktivne produktov, s katerimi zadovoljijo potrebe turistov ter interese podjetnikov in lokalnih prebivalcev.

Maškovića Han

Ta butični hotel je najzahodnejša stavba v vsem nekdanjem Otomanskem cesarstvu. Poleg tega stoji v čudovitem naravnem parku. Raziščite zgodovino in naravo, medtem ko uživate v sproščenem okolju. Znotraj obzidja boste našli muzej, v katerem si lahko ogledate različne predmete, ki so jih našli okoli Vrane in Pakoštana; veliko razstavljenih predmetov je bilo najdenih pod vodo. Raziskovali boste lahko osupljive prazgodovinske artefakte in starine.

Krajinski park Vransko jezero

V Krajinskem parku Vransko jezero vas bo navdušila 450 metrov dolga učna pot Ptice Vranskega jezera. Hoja po njej traja le 45 minut. Izposodite si lahko daljnogled, s katerim si razširite vidni spekter, ki ga ponuja prosto oko. Park je idealen prostor za družine. V gostem borovem gozdu ponuja otrokom spust po jeklenici, plezanje po skalah, sprehode ... Skratka, aktivne počitnice so zagotovljene. Park ima ogromno površino 3700 kvadratnih metrov in tri tematske poti, tako da bo vsak zlahka našel prostor zase. Lahko pa se usedete na električni vlakec, ki vozi do obmorskega mesta Pakoštane.

Izvir Une

Obiščite enega najlepših kraških izvirov. Una izvira pod pobočji liške Plješivice in Stražbenice pri Donji Suvaji na 395,8 metra nadmorske višine. Ob izviru je ustvarila pravljično modrozeleno jezero, obdano z gozdom in strmimi pečinami. To jezero je najgloblji kraški izvir na Hrvaškem in eden od petih najglobljih na svetu. Zaradi izjemne lepote in hidromorfološke vrednosti so jezero skupaj s kanjonom, ki ga obdaja, leta 1968 razglasili za zavarovan hidrološki naravni spomenik.

Kolesarjenje okrog Vranskega jezera

Okolica Vranskega je idealna za vse ljubitelje narave in kolesarjenja. Okoli jezera vas popelje 50 kilometrov dolga kolesarska pot. Razgledi so naravnost božanski, na voljo pa so tudi čudovite plaže za postanek. Zelo dobro so urejene tudi planinske poti, med njimi tudi učna pot po ornitološkem rezervatu. Vsekakor se odpravite na učno pot, ki vodi do razgledne točke Kamenjak, kjer boste nagrajeni s čudovitim razgledom. Uživali boste tudi na učni botanični poti.

Jahanje

Je kaj boljšega kot raziskovanje čudovite pokrajine na konju? V naravnem parku Vransko jezero so zaščiteni močvirni habitati in dan v parku z jahanjem, kopanjem in piknikom je odličen način za preživljanje časa z družino. Tura se začne pri kmetijskem posestvu Vrana, od koder se s konji odpravite po poti do Vranskega jezera. Izleti so organizirani za najmanj dve osebi in potekajo vse leto. Cena štiriurnega izleta vključuje jahanje, kopanje, pomoč trenerja jahanja in piknik kosilo s pijačo.