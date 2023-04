Organizacija svetovno znanih in priznanih tekmovanj, kot sta Gran Fondo in Ironman, dokazuje, da je Hrvaška prepoznana kot destinacija, ki zmore in zna zagotoviti vso potrebno logistiko in seveda naravno kuliso. Po besedah Bruna Bonifačića, direktorja HTS v Sloveniji, pa je tudi dokaz, da je Hrvaška prepoznana kot destinacija za športni turizem tako za vrhunske športnike kot tudi za vse druge, ki želijo uživati v aktivnih počitnicah v čudoviti naravi. »To v hrvaškem primeru pomeni začutiti utrip lokalnih prebivalcev, njihove navade, zgodovino, enologijo in kulinariko. Naj dodam, da je zame posebno zadovoljstvo predstaviti tovrstne športne dogodke slovenski javnosti, ki ima že vrsto let visoko kulturo športa ter rekreacije in ki zato zelo dobro prepozna kakovostno ponudbo na prostem. Temu v prid govori tudi dejstvo, da je na lanskem Ironmanu zmagal Slovenec Tim Gošnjak,« je povedal Bonifačić.

Tudi po besedah direktorja TZ Umag in predsednika Klasterja SZ Istra Milovana Popovića je Istria Gran Fondo z letošnjo uvrstitvijo na mednarodni kolesarski koledar naredila velik korak naprej. »Istria Gran Fondo postaja del svetovne serije UCI Gran Fondo, tako da bodo imeli najboljši kolesarji po starostnih skupinah Istria Gran Fonda možnost boriti se za naslov svetovnega prvaka.« Istria Gran Fondo bo 14. in 15. aprila v Umagu. Poleg glavne dirke v dveh formatih (Gran Fondo in Medio Fondo) se bodo imeli tekmovalci prvič na Hrvaškem možnost preizkusiti v kronometru, torej vožnji na čas. Individualni Time Trial bo v petek, 14. aprila, z začetkom ob 15. uri.

Kolesarjenje, tek in plavanje bodo združeni v triatlon blagovne znamke Ironman 70.3. Potekal bo v Poreču 15. oktobra 2023, dan pred glavno dirko, 14. oktobra, pa bo na isti lokaciji v Zelena Resortu dirka Iron Kids. »Dirka Poreč Ironman 70.3 poteka drugo leto in verjamemo, da bomo letos še uspešnejši pri organizaciji ter da bodo naši gostje in športniki uživali v dirki, ki jo pripravljamo zanje,« je povabil direktor tekmovanja Goran Vrus.