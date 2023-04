Čeprav je istrsko mesto Poreč v sodobnem času znano predvsem po odličnih hotelih, kampih, lepih plažah in številnih športnih tekmovanjih, je zanimiva tudi njegova zgodovina. Mesto je nastalo na polotoku, kjer so Rimljani zgradili Parentium. Podobe rimskega mesta so še danes vidne v poteku glavnih ulic starega mestnega jedra: glavno ulico Decumanus pravokotno seka ulica Cardo Maximus. Prav tako je vidnih nekaj rimskih zgradb, denimo na Trgu Marafor, ki je bil rimski forum, so ostanki Neptunovega in Marsovega templja.

Vpliv Bizanca

Toda najpomembnejši poreški zgodovinski spomenik je nastal v zatonu rimskega imperija, ko je Istra po letu 539 prešla pod vzhodni del rimskega cesarstva – pod Bizanc. Justinijan, ki je tedaj vodil vzhodno rimsko cesarstvo, je vpeljal politiko obnove, kar je pomenilo tudi velik vpliv bizantinske kulture. Tedaj je bil za škofa v Poreču imenovan Evfrazij, o katerem se ne ve veliko, domneva pa se, da je bil po rodu iz Trakije. Novi škof se nikakor ni mogel sprijazniti s skromnostjo krščanske cerkve, ki je stala v mestu. Staro cerkev, ki je izhajala iz 4. stoletja, je dal porušiti in je zgradil novo baziliko, za katero je naročil razkošne mozaike, ki so jih klesali mojstri iz Ravene in Konstantinopla. Marmor, ki ga je potreboval za stebre bazilike, je dal pripeljati iz Grčije. Ob tem je dozidal še škofijsko stavbo, atrij in krstilnico. Tako lahko zdaj obiskovalci vidijo enega najbolj ohranjenih bizantinskih sakralnih objektov v Evropi, ki je bil leta 1997 vpisan na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine.

Ohranjeni starejši mozaiki

Škof Evfrazij je razloge za svoj gradbeni podvig zapisal kar v enem od mozaikov, kjer piše: »To je bilo sprva propadajoče svetišče in je obstajala nevarnost, da se zruši, ker ni bilo ne učvrščeno ne dovolj veliko, niti okrašeno z zlatom, streho pa je skupaj držala samo božja milost.« Sebe z maketo nove bazilike je dal ovekovečiti kar na glavnem mozaiku v apsidi, tik ob Mariji in Jezusu ter prvem poreškem škofu in zavetniku mesta svetem Mavru. Svoje inicialke je dal vklesati tudi v številne stebre. Zanimivo je, da je ohranil nekaj mozaikov, ki so bili v njej, čeprav je menil, da je bila stara cerkev razpadajoča in premajhna. Ti so vidni na tleh tik ob vhodu v sedanjo baziliko, del pa jih je razstavljen tudi v arheološki zbirki v sklopu bazilike.

Obisk bazilike zajema tako ogled cerkve kot tudi celega kompleksa in zbirk. Mogoče se je povzpeti v zvonik, od koder se odpira pogled na vse mesto. Obisk je mogoč vsak dan razen ob nedeljah in verskih praznikih.