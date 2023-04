Ena takih točk je zagotovo tudi Predmeja, idilično naselje z manj kot 400 prebivalci v Ajdovščini in Vipavski dolini. Danes pomeni izhodišče za številne kolesarske in pohodniške poti. Hkrati je to območje z bogato zgodovino, športnim srcem in številnimi naravnimi lepotami. Če se povzpnete na sam vrh, na Mali Golak, boste s 1495 metri nadmorske višine osvojili tudi najvišjo točko občine Ajdovščina.

Gora, kraška planota Trnovskega gozda med Čavnom in Nanosom, se tako ponaša z razpršenim naseljem, ki je svoje ime dobilo po gozdni meji oziroma svoji legi ob njej. Od tod tudi ime Predmeja. Čeprav se uvršča v Vipavsko dolino, se od nje močno razlikuje. Za začetek seveda ni umeščeno v dolino, domačije in hiše so razpršene po planoti, med kraškimi travniki, vse do gozdnega roba. Če so domačini nekoč na veliko vzrejali živino, so se danes obdržale le še nekatere posamične kmetije. Tam še vedno sledijo tradiciji in pripravljajo okusne kozje in kravje sire ter druge mlečne izdelke. Po drugi strani Predmeja danes za obiskovalce in domačine pomeni mirno oazo, kjer svoj prostor najdejo predvsem ljubitelji najrazličnejših športov in aktivnega načina življenja. Za nastanitve poskrbijo različni zasebniki in gostoljubni domačini. Za lačne želodčke pa predvsem številne koče, ki ponujajo okrepčilo.

Od pohodnikov do padalcev

Območje je z odlično označenimi potmi in številnimi razgibanimi vrhovi predvsem raj za pohodnike. Naj omenimo le nekatere od številnih poti: pot po Robu, pot po Dolu gor in dol, pot po Angelski gori, Slovenska planinska pot ... Če si na poti pomagate z gorskim kolesom, morda celo takšnim, ki vam omogoča nekaj podpore z električnim dodatkom, lahko brez težav obkrožite celotno Angelsko goro, se povzpnete na Čaven ali obiščete okoliška naselja in kraje. Sicer že sama po sebi pomeni točko vzpona za številne cestne kolesarje, ki se do nje povzpnejo iz doline. Svoj prostor pa na gori najdejo tudi ljubitelji zmajarstva in padalstva. Kovk je idealno vzletišče za vse tiste, ki uživajo v adrenalinu in si lepote tudi Vipavske doline najraje ogledajo iz zraka.

Najvišja točka Ajdovščine

Če si za izhodišče določite Predmejo, lahko v slabih dveh urah osvojite najvišji vrh Ajdovščine. To je s 1495 metri Mali Golak, ki je sicer približno 15 metrov nižji kot Veliki Golak. Mali je svoje ime dobil zaradi najmanjše planine na svojem vrhu, in ne zaradi najmanjše višine. Vseeno je takšno poimenovanje poskrbelo za kar nekaj zmede, zaradi česar sta Golaka na zemljevidih velikokrat poimenovana ravno obratno. Z vrha Malega Golaka se sicer razprostira prelep razgled na celotno Slovenijo, vključno z osupljivim pogledom na Triglav in velik del Julijskih Alp, Karavanke, Kamniške Alpe ter Primorsko z morjem. Čez vse tri Golake (Mali, Srednji in Veliki) vodi Slovenska planinska pot, predvsem vzpon na Mali Golak pa tistim, ki imate na poti radi mir in tišino, priporočamo med tednom, in ne v času najbolj vročih koncev tednov v dolini.

Legenda o hudiču

Včasih dobimo občutek, da ima vsako naselje v Sloveniji svojo legendo. S tem seveda ni nič narobe, saj z legendami živijo zgodbe, slednje pa sestavljajo življenje. Predmeja je tako tudi odlično izhodišče za pot na Otliško okno in z njim oziroma njegovim nastankom je povezana legenda o tem, da naj bi okno v jezi z rogom naredil hudič. Resnica je predvsem v tem, da je okno nastalo kot posledica naravnega pojava. Nekateri pravijo, da je nastalo ob prečnem tektonskem prelomu, kjer kamnine hitreje preperevajo. Druga razlaga govori o tem, da je naravno okno nastalo s poglobitvijo kraške vrtače, njeno dno pa naj bi se odprlo na zunanjem pobočju. Tvorbo, visoko približno 12 metrov in široko približno 7 metrov, domačini imenujejo tudi Luknja, ponuja pa prelep pogled na Vipavsko dolino.