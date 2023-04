Pravi ljubitelji čokolade vam bodo potrdili, da je sejem čokolade eno, festival čokolade pa je nekaj povsem drugega. Sejem čokolade in čokoladnih slaščic je v resnici le del festivala čokolade. Okušate lahko njeno raznolikost, spoznavate nove okuse, letos celo novo vrsto čokolade, se srečate s čokoladnimi in slaščičarskimi mojstri. Vse to pa vam v Radovljici, kot pove organizator tridnevnega festivala čokolade, olajšajo z degustacijskimi kuponi. »Z njimi je lov za najslajši grižljaj enostaven in zabaven,« so prepričani v javnem zavodu Turizem in kultura Radovljica.

Festival, ki traja kar tri dni

Na festivalu, potekal bo od 14. do 16. aprila, lahko doživite še marsikaj drugega. »Na našem festivalu na primer lahko odigrate čokoladni bingo, lahko si ogledate čokoladno modno revijo ali pa izdelate čisto svojo tablico čokolade. Lahko srečate čokoladno kraljico ali pa se zleknete na prav posebno čokoladno zofo. In ne pozabite, naš festival ima tudi svojega zmagovalca – naj praline festivala,« so povedali. Tokrat je najboljši praline izdelala Hiša čokolade Molinet iz Krope.

Letošnji festival čokolade bo poseben tudi zaradi trajanja. Letos bodo v petek pričeli celo dve uri prej, in sicer ob 13. uri. Tako si lahko čokolado privoščite že pred kosilom ali pa kar namesto njega. Letošnji radovljiški festival ima tudi največ lokacij, kar osem, med prvo in zadnjo pa je približno 800 metrov hoje.

Lokacije festivala ustvarijo prijeten sprehod skozi Radovljico od Vurnikovega trga do srednjeveškega mestnega jedra. Ta je, vključno z imenitno Radovljiško graščino in prikupnim trgom pred cerkvijo, eminentna lokacija, ki festivalu da dušo in edinstvenost. Lokacije na prostem, čeprav zaradi zaščite čokolade pred dežjem in soncem pokrite s šotori, ustvarijo izjemno vzdušje, tako da obiskovalec uživa v razgledih na vrhove Karavank in v edinstvenem utripu kulinaričnega festivala.

Kar 11 koncertov, vsi brez vstopnine

Letošnji program je res pester. Kot rečeno, si lahko s čokolado popestrite že zadnji delovni dan v tednu. Po službi se počasi odpravite proti Radovljici, kjer lahko obiščete eno od odličnih radovljiških gostiln in restavracij, najboljše so združene pod znamko Okusi Radol'ce. V njih vam bodo priznani kuharski mojstri Radovljico predstavili na poseben način, skozi okuse in jedi, značilne za radovljiško okolje in pripravljene iz svežih, sezonskih, lokalno pridelanih surovin.

Sobota bo dan za čokolado in zabavo, dan za največji in najslajši čokoladni dogodek. Če se nameravate do prizorišča odpraviti z avtom, vam organizator zagotavlja brezplačna parkirišča, na katera vas bodo usmerili reditelji. Ta so od vhodne točke oddaljena največ 600 metrov oziroma 5 minut hoje. Festivalsko dnevno vstopnico, ki stane 5 evrov, in degustacijske kupone boste lahko kupili na označenem vhodu (radovljiški park). Za degustacijsko porcijo boste odšteli od 1 do 4 kupone, ena degustacijska pola (4 kuponi) stane 3 evre. Za otroke in mladino do 18. leta je vstop brezplačen. Okušanje čokolade in pestro spremljevalno dogajanje bo letos osredotočeno na tri lokacije: radovljiški park, Linhartov trg in Radovljiško graščino. Po sobotnem polnjenju baterij s čokolado predlagamo, da nedeljsko dopoldne izkoristite za izlet po eni od tematskih poti ali pa na enega od razglednikov. Zagotovo vas bo prepričala katera od spodnjih fotografij. Opise poti lahko poiščete tukaj. Sicer pa, ne pozabite, tudi nedelja bo presenetila z zabavnim čokoladnim dogajanjem. Preverite možnosti in si sestavite nepozaben čokoladni odklop.

Poleg pestrega dogajanja je organizator pripravil kar 11 koncertov. Od izvajalcev izpostavljamo le najbolj zveneča imena: Zmelkoow, Ansambel Saša Avsenika, Nipke, Help! A Beatles Tribute Band. Vse druge, ki prihajajo z različnih koncev Slovenije, najdete v programu, objavljenem na spletni strani festivala. Poleg koncertov tudi letos pripravljajo bogat program za otroke: cirkuške predstave in animacije, kuharske in ustvarjalne delavnice, delavnice s Hišo eksperimentov, športne animacije in še in še.

V Radovljico kar z vlakom

Poiščite in rezervirajte si nastanitev. Izbirate lahko tudi med čokoladnimi vikend paketi, ki so jih za vas pripravili nekateri ponudniki. Pred prihodom preverite ugodne in enostavne možnosti javnih prevozov oziroma posebne ponudbe, ki so jih pripravili v sodelovanju s Slovenskimi železnicami. Sicer pa Radovljica velja za hitro in enostavno dostopno destinacijo, železniška in avtobusna postaja stojita le nekaj metrov od prizorišča.

Izbrali najboljše pralineje Ocenjevalno komisijo sta drugo leto zapored sestavljala slavni izdelovalec čokolade Josef Zotter in njegova hči Julia. Pokusila in ocenila sta 14 pralinejev, ocenjevala pa sta videz, okus, tehnološko pripravo (zahtevnost, postopek izvedbe in izbiro surovin) ter izvirnost. Na koncu ocenjevanja se je na prvo mesto zavihtel praline snickers izdelovalca Hiša čokolade Molinet iz Krope. Ocenjevalca sta prepričali dovršena in zahtevna izdelava ter izbira sestavin, kjer je do izraza prišla izdelava domačih past in arašidovega masla. Svojo odločitev sta komentirala, da je to praline, pri katerem ne bi prav ničesar spremenila. Drugo mesto je zasedel praline kozja izbira – dobra izbira, izdelan v Radolški čokoladi. V obrazložitvi si je srebro zaslužil zaradi posebnega karakterja, ki ga da kozja skuta, ter zaradi dovršene izvedbe in videza. Na tretjem mestu je pristal juzu in poper čokoladnice Aska. Prepričali so okus, ki so ga odlično izpolnili doma izdelana pasta, tekstura in videz pralineja. Nehvaležno četrto mesto je na koncu pripadlo pralineju juzu limona in pistacija iz čokoladnice Rajska ptica, ki je bil po okusu izjemen, nekoliko slabšo oceno pa je dobil na račun manj dovršenega videza in izbire sestavin.

*** V času Festivala čokolade postane Radovljica sladko mesto. Čokoladnice in ponudniki čokoladnih izdelkov poskrbijo za največjo ponudbo čokolade v Sloveniji.