Ugodno podnebje, odlična hrana v restavracijah, ki se uvrščajo med najboljše na Hrvaškem, vrhunsko istrsko vino in ekstra deviško oljčno olje vas tu čakajo vse leto, prijazni domačini pa se trudijo, da bi vam pričarali vrhunski užitek.

Ustanovitelji iz Emone

Novigrad je rimsko mesto, ki je stalo na širšem območju današnjega Novigrada, in se omenja že v 6. stoletju pod imenom Neopolis. Tako se imenuje, ker so ga ustanovili prebivalci Emone, sedanje Ljubljane, ki so zbežali pred napadi Hunov, zato so novo mesto imenovali včasih kar Emon(i)a, kakor se imenuje tudi eden od tamkajšnjih hotelov, pozneje pa Civitas Nova.

Današnji Novigrad, ki se je v srednjem veku razvil na otočku pred obalo in se v 18. stoletju spojil s kopnim, je bil od leta 1270 v beneški posesti na Jadranu. Leta 1687 so Novigrad opustošili Turki, zatem pa so mesto obnovili. Novigrad je tako ohranil svoj šarm majhnega ribiškega mesteca, pa tudi svoj srednjeveški videz. Danes ponuja kopico odličnih možnosti za kulturna, rekreacijska, kulinarična in sproščujoča doživetja. Starodavni videz z značilnimi ozkimi ulicami, majhnimi trgi, številnimi starimi zgradbami v gotskem, renesančnem in baročnem slogu, vse to je pravzaprav pravi magnet za vsakega obiskovalca.

Sončni zahod za romantike

V Novigradu se lahko sprehajate in izgubljate v uličicah, vsekakor pa velja vstopiti in obiskati muzej Lapidarium z eno najpomembnejših zbirk kamnitih spomenikov na Hrvaškem, muzej avstro-ogrske mornarice Gallerion z maketami ladij, slikami in zgodovinskim orožjem in galerijo Rigo z deli domačih in tujih umetnikov – nekoč je gostila tudi razstavo del slavnega Andyja Warhola – ki je nameščena v palači družine Rigo, patricijske družine, ki je zaznamovala zgodovino Novigrada. Še vsaj ena galerija je vredna obiska, to je galerija Agata z razstavljenimi umetniškimi deli, ki jih lahko tudi kupite. Sicer pa je Novigrad znan po spektakularno lepih in romantičnih sončnih zahodih, ki vsak večer ponudijo drugačno paleto barv.

V teh spomladanskih dneh je veliko možnosti, ki jih velja izkoristiti. Na primer prvomajski piknik v naravi na veliki zeleni trati ob morju, a v senci borovega gozdička. Prvomajski piknik na Karpinjanu, tradicionalno srečanje, polno najrazličnejših vsebin: športnorekreacijske, glasbenozabavne in seveda kulinarične.

Piknik, rekreacija in živa glasba

Program se bo začel že zjutraj z rekreativnim sprehodom in vožnjo s kolesi, rolerji ali skiroji najprej po obalni promenadi, nato pa po peš in kolesarski poti do nekaj kilometrov oddaljene Dajle in nazaj. Vse udeležence tega rekreativnega dopoldneva čaka po vrnitvi kosilo. Bolj ambiciozni kolesarji se bodo lahko udeležili MTB mini maratona v organizaciji Kolesarskega kluba Novigrad.

Vrnimo se k pikniku – vse obiskovalce čaka prav posebna ponudba po promocijskih cenah. Če vam to ne bo ustrezalo, boste imeli še eno možnost, saj bodo na voljo tudi rent-a-grili, očiščeni in ogreti žari, ki jih boste lahko najeli za toliko časa, kolikor jih boste potrebovali, da boste spekli tisto, kar boste prinesli s seboj. Organizatorji pravijo, da bodo zagotovili tudi zabavo z živo glasbo.

Kmalu odpira vrata vodni park

Še dober mesec pa je do odprtja letošnje sezone v čarobnem vodnem svetu Aquaparka Istralandie. Ta se razteza na kar neverjetnih 81.000 kvadratnih metrih, v gozdnem zaledju Novigrada, le pet kilometrov od obale. Zanimiv vodni svet, ki s 6000 kvadratnimi metri vodnih površin, več kot tremi kilometri toboganskih cevi in dvajsetimi različnimi atrakcijami ponuja nepopisno veliko užitka, sprostitve in zabave. Aquapark Istralandia je prejel že številne nagrade; po oceni Tripadvisorja se je pred petimi leti uvrstil na drugo mesto najboljših vodnih parkov Evrope in na šesto mesto na svetu, zato je brez dvoma zanimiv tako za otroke kot tudi za odrasle.