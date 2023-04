Aprila in maja v Goriških brdih vse cveti, narava se prebuja in dnevi so ravno prav topli, da vabijo sprehajalce, kolesarje in pohodnike. Ta košček Slovenije ponuja vsem veliko vsega. Zagotovo boste obiskali vasico Šmartno in kot bi mignil vam bo dan minil med sprehodom po ozkih uličicah, stisnjenih za obzidjem s petimi ohranjenimi obrambnimi stolpi.

Sprehod po Šmartnem

Naselje je verjetno nastalo na rimskih temeljih, od 16. do druge polovice 18. stoletja pa je bilo Šmartno pomembna strateška obrambna točka, vključena v sistem utrdb, ki je Benečani niso nikoli zavzeli. Vas je sicer dobila ime po cerkvi sv. Martina, katere zvonik je bil prvotno trdnjavski stolp. V njem visi zvon iz leta 1857 z motivom svetih treh kraljev, ima bogat glavni oltar, prezbiterij in križev pot pa je poslikal Tone Kralj.

Med sprehodom po vasici se boste seveda ustavili v Briški hiši, v kateri je predstavljena bivalna kultura Brd. Seveda se boste ustavili tudi v obnovljeni stari domačiji, ki je ime dobila po noni Marici, ki je otroke razvajala z domačimi dobrotami. Tudi vas bodo razvajali, saj strežejo vrhunska vina in pripravljajo tradicionalne jedi. V drugi prenovljeni hiši, trgovinici, tudi poimenovani po stari mami, Nona Luisa, pa boste našli pester izbor naravnih mil. Osnovna sestavina je visokokvalitetno oljčno olje, dodani so naravna zelišča, domače sadje, zelenjava ali vino.

Pogled do morja

Streljaj od Šmartnega je razgledni stolp v Gonjačah. Po 144 stopnicah se boste povzpeli na vrh in ob lepem vremenu boste lahko videli vse do Julijskih in Karnijskih Alp, Dolomitov, kot na dlani bodo pred vami Furlanija, Tržaški zaliv, Kras, Vipavska dolina in Trnovski gozd. V Goriških brdih je sicer vse blizu. Blizu Šmartnega je Dobrovo z vinsko kletjo in renesančnim gradom, ki velja za enega najlepših dvorcev na Primorskem. V njem je Galerija Zorana Mušiča, z grajskega dvorišča pa vhod v Vinoteko Brda. Prav tam je tri leta odprt tudi Dom rebule. Omenimo še en dvorec, Vilo Vipolže s stalno razstavo o zgodovini z naslovom Vila Vipolže od prve omembe do danes. Tamkajšnja restavracija deluje pod vodstvom znamenitega chefa Tomaža Kavčiča.

Vino ni za žejo

Ko smo že pri hrani in dejstvu, da vedno velja kaj dobrega pojesti, naj na prvem mestu omenimo specialiteto in posebnost – briško belo polento iz prav posebne bele koruzne moke. Seveda je v Brdih doma tudi frtaja, izjemno okusna je mineštra, ki ji ponekod pravijo pašta fižol, s tem da je v Brdih fižol praviloma pasiran, nikakor pa ne boste zgrešili, če boste naročili kar koli v toču – to je na masti prepražena čebula z ocvrtimi koščki mesa ali rezinami pršuta in salame, z dodano pšenično moko, mogoče malo paradižnikove mezge, vse skupaj pa zalivano z vinom ter začinjeno z majaronom, baziliko, lovorjem, rožmarinom in žajbljem. Božansko. Sicer so na mizi vedno pršut, šalam, sir ... in kozarček vina. Ne za žejo, ker za žejo je voda, pravijo Brici.

Poznate korita Krčnik?

Lep izlet si lahko omislite v Parku miru na Sabotinu, na območju, ki je en sam preplet jarkov in kavern, v prostorih nekdanje obmejne stražnice na Sabotinu pa je urejen inovativen multimedijski center za obiskovalce z muzejem. Tam sta tudi infotočka in manjša trgovinica s spominki. Za ljubitelje narave še predlog, da v vasi Neblo zavijete na cesto, ki vodi v Kožbano, v Peternelu pri spomeniku pa desno in po nekaj kilometrih boste na levi strani videli Kotline, slab kilometer naprej pa brzice in slapove Kožbanjščka, ki je izdolbel slikovita korita Krčnik, dolga 50, široka od pol metra do petih metrov, globoka pa šest metrov. Nad njimi se vzpenja naravni most.

Kar nekaj je še ogleda vrednih cerkvic – na primer na griču nad vasjo Kojsko cerkev svetega Križa, del nekdanjega tabora s štirimi stolpi, ki so ga zgradili med turškimi vpadi, ohranil pa se je le eden, ki je danes cerkveni zvonik. Ali v vasici Gradno cerkev sv. Jurija, v kateri je križev pot naslikal Zoran Mušič, del poslikave je delo Lojzeta Spacala, in pa cerkev v Biljani, ki je bila v pisnih virih prvič omenjena leta 1233.

En dan je skorajda premalo

Poglejte: sploh še nismo prišli recimo do Medane, do znanih vinarjev in njihovih kleti, do kolesarskih in pešpoti …, pa smo porabili že ves prostor, namenjen povabilu na izlet. Ja, za obisk si boste morali rezervirati več dni ali pa se boste že pred odhodom odločili, da bo to le eden od treh, štirih ali petih obiskov. Vsekakor velja pred tem obiskati zelo lepo urejene spletne strani www.brda.si in si narediti načrt, kaj si ogledati, obiskati, pokusiti. Mimogrede: to soboto bo v Višnjeviku praznik oljčnega olja in rebule, 22. aprila pa bo v Šmartnem prav poseben dogodek Brda in vino.