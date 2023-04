Najboljša oskrba za zadnje obdobje življenja

Ivanka je stara 79 let. Živi v hišici na robu mesta. Ob koncu tedna jo obiščeta sinova. Ivanka jima rada pripoveduje o svoji mladosti. »Ja, mama, veva, že stokrat si nama pripovedovala o tem,« jo sinova naveličano prekineta. Toda Ivanka že čez nekaj minut ponovno navdušena pripoveduje iste zgodbe. Nemoč in utrujenost sta Ivanki zožila življenjski prostor. Zadnje mesece zmore samo še po hiši, s pomočjo hojce. Zjutraj si skuha kavo. Dekleta in fantje s »pomoči na domu« ji prinesejo kosilo, pospravijo po stanovanju, ob sredah jo stuširajo. Vesela je njihove družbe, postali so pomemben steber gotovosti v njenem vse bolj negotovem življenju. V zadnjih letih vse bolj izrazita krhkost je načela številne Ivankine sposobnosti in jo pahnila v zadnje obdobje življenja.