Gore: Ne boj se jih, a jih spoštuj!

Ena najmnožičnejših gorskih nesreč pri nas zadnje čase se je v nedeljo na pobočju Male Mojstrovke za sedem udeležencev končala še dokaj srečno. Zlomi se bodo zacelili, modrice splahnele. Umrl ni nihče. Je pa nesreča zaradi izjemno zahtevnega in požrtvovalnega reševanja sprožila pravi vihar različnih mnenj, obtoževanj, strokovnih in laičnih pomislekov glede tega, ali so bili za tečaj varne hoje izbrani res pravi termin, prava pot, pravo vreme, pravi vodnik, pravi tečajniki … V nedeljo, pa tudi na praznični ponedeljek, ko so bile glave še močno razgrete, so padale hude besede, tudi pozivi za kazensko ovadbo. Še najbolj trezno je bilo (pa saj tako navsezadnje mora biti) mnenje vodje gorske policijske enote Mateja Brajnika, ki je povedal, da so bili planinci ustrezno opremljeni in da policisti še preverjajo vse okoliščine, v katerih jih je zasul plaz oziroma sprožena snežna opast na grebenu nad njimi.