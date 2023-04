Ko je lani prišlo do polne invazije, je civilizirani svet želel pomagati Ukrajini in preprečiti njen poraz. Rusija je, nasprotno, prepričevala, da upiranje nima smisla, ker je bojda velika sila z jedrskim orožjem, enajsto največje gospodarstvo na svetu z nekajkrat večjim številom prebivalstva od Ukrajine ter močnim ekonomskim in vojaškim potencialom. Toda Ukrajinci so prepričljivo pokazali, da ko se s pomočjo civiliziranega sveta borite za svobodo in človeško dostojanstvo, ste lahko veliko močnejši tudi od druge največje vojske na svetu.

Preprečevanje poraza Ukrajine je seveda pozitiven narativ, a bojim se, da to ni dovolj in da bi moral civilizirani svet zdaj prevzeti miselnost, da je Ukrajini treba pomagati priti do hitre zmage. Med tema dvema miselnostma je seveda ogromna razlika. Ne smemo pozabiti, da se to vprašanje ne dotika samo prihodnosti Ukrajine, ampak tega, kako bo naš svet videti v naslednjih desetletjih. Če mednarodni sistem ne deluje, lahko avtoritarni voditelji ne samo iz Rusije, ampak tudi drugih držav začnejo z vojaško silo diktirati svoja pravila celotnemu svetu. x Sobotna priloga Dela