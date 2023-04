Bral sem, da imajo tudi sodnice in sodniki US pravico, da so politično opredeljeni, da pa to ne bi smelo vplivati na njihovo strokovnost. Češ, gre za vrhunske strokovnjake, ki da znajo brzdati svoja politična prepričanja. V življenju sem sodeloval z mnogimi ljudmi, zato si dovolim trditi, da politična opredelitev, morda celo neuvrščenost, če nikakor drugače, vsaj nezavedno vpliva na zaznave in ravnanja ljudi, pa naj bodo ti še tako strokovno podkovani.

Verjetno velja to še najbolj za izobražence humanističnih ved. Devet jih je, sodnic in sodnikov v našem US, večino jih je predlagal nekdanji predsednik države. Zdelo se mi je, da vsakič s poudarjeno skrbjo za pričakovanja desnosredinske politične opcije. Se je bal lastne sence, napadalnejšega desnega bloka, je morda tudi sam simpatiziral z njim? Še dandanes mi to ni povsem jasno, čeprav se je vsakič še kako trudil, da bi svoje odločitve utemeljeval z nekakšno uravnovešenostjo. Sam sem prek medijev spremljal javna nastopanja dr. dr. znanosti Klemena Jakliča, pa Marka Šorlija in do tedaj meni povsem neznanega Roka Svetliča. Popredalčkal sem jih, v sicer povsem legitimen, desni pol naše politične stvarnosti. Med tiste, ki so si pred debelima dvema letoma – s pomočjo raznih simonovičev in peričev – prigrabili tudi upravljanje našega javnega RTV servisa. Ker pa je tudi nekaj drugih sodnic in sodnikov imelo pravico do svoje politične opredelitve, so zdaj domala vsi v US deležni očitkov o pristranskosti. Ihtavo se druga za drugo vrstijo pobude o kontaminiranosti tega ali onega sodnika, ki da ne bi smel sodelovati v razmišljanju in odločanju o kaotičnem stanju na RTVS.

Opravičujem se, a meni je vseeno čudno: kako zmorejo strokovnjaki o isti stvari, o isti problematiki, zagovarjati tako različna strokovna stališča? Slišal sem že, da v pravu ni nujno ena in ena vedno dve, zato si dovolim ugibati, kaj pri tokratnem odločanju US prevladuje: strokovna presoja ali politična opredeljenost? Če gre za slednjo, potem je, vsaj meni, nerazumljivo, da nam reševanje problematike RTVS blokirajo (tudi) ustavni sodniki, ki so se javno opredeljevali kot simpatizerji na preteklih volitvah preglasovane politične opcije. Kako naj si to, kar počnejo ti ustavni sodniki, ki se mimogrede požvižgajo na rezultate volitev in referenduma o RTVS, razložim kot dobitno kombinacijo demokracije? Če se še tako trudim, mi ne uspe. Po moje bi kazalo v tej državi nekaj ukreniti, da nad početjem ustavnih sodnikov ne bi bilo samo modro nebo. Seveda po vseh standardih demokratičnega razpravljanja in odločanja, navsezadnje tudi z obvezno referendumsko potrditvijo.

To, kar zdaj počenja US v zvezi s problematiko RTVS, sem prisiljen upoštevati, spoštovati pa tega početja ne morem. Moj javni RTV servis je že do ogabnosti kontaminiran. Sočustvujem s stavkajočimi novinarkami, novinarji in njihovimi produkcijskimi sodelavci, da morajo ustvarjati v tako žaljivih in stresnih razmerah. Tolažim pa se z življenjsko izkušnjo, da reka resnice le kdaj pa kdaj teče tudi po strugah zmote.

Josip Meden, Ljubljana