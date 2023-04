Medtem ko Nemčijo še vedno pretresa brutalen umor 12-letne Luise iz Freudenberga, ki sta jo več kot 30-krat zabodli vrstnici, v javnost prihajajo novi primeri grozljivega nasilja. V zavodu za varstvo otrok in mladostnikov v Wunsiedlu so našli mrtvo komaj desetletno deklico, po spletu pa sta zakrožila posnetka vrstniškega nasilja nad 13- in 14-letnico v Heideju in Erfurtu.

V zavodu so truplo desetletnice v sobi našli prejšnji torek v jutranjih urah. Policija je sporočila, da je smrt krivda tretje osebe in da je bilo prisotno tudi spolno nasilje. Pridržala je tri fante, stare od 11 do 16 let. V Heideju je šesterica, stara od 12 do 17 let (med njimi štiri dekleta) napadla 13-letno dekle. Več ur so jo poniževali in tepli, ji med drugim zažigali lase in na njej ugašali cigarete. Žrtev je jokala in prosila, naj nehajo. Odzvali so se s smehom in nadaljevali. Če se je kdo od mimoidočih približal, da bi posegel vmes, so se pretvarjali, da ji pravzaprav pomagajo. Potem pa hitro nadaljevali. Na koncu jo je rešil moški, ki je dogajanje vzel resno, in takrat so pobegnili. Posnetek dogajanja so objavili na spletu in se ob tem hvalisali. Na posnetku je bilo videti, da so jo tepli po obrazu, ji na glavo zlivali pijačo in stresali cigaretni pepel. Po besedah njene matere se je to dogajalo več ur. Ena od storilk je za medije povedala, da se opravičuje in ji je žal ter da jo je v to prisililo drugo dekle. Njena mati pa je izjavila, da je šokirana nad tem, kaj je storila hči. A da je zdaj ta v nevarnosti, ker ji grozijo s smrtjo.

Na spletu se je pojavil tudi posnetek nasilja nad 14-letnim dekletom na železniški postaji v Erfurtu. Nanjo sta se spravili dve leto mlajši deklici. Najprej sta jo zvlekli z vlaka, jo potisnili ob tire in nato pretepli. Udarjali, brcali, lasali sta jo in jo pri tem lažje poškodovali. Snemala je prijateljica napadalk, ki jo je vse skupaj, kot je razvidno iz posnetka, zelo zabavalo. Še spodbujala ju je, ko je videla, da bosta odnehali. V bližini je bilo še nekaj deklet. Smejale so se in očitno nobeni ni prišlo na misel, da bi pomagala.

»Hudi primeri ustvarjajo slabo zakonodajo«

Število mlajših od 14 let, osumljenih kaznivih dejanj, se je lani v Nemčiji povečalo na dobrih 93.000, kar je 35,5 odstotka več kot leto prej. Otroke in mladostnike najpogosteje osumijo tatvin, sledijo napadi, poškodovanje lastnine in kazniva dejanja, povezana z drogo. Smrt Luise, drugi zadnji nasilni dogodki in omenjena statistika so še prilili olje na ogenj razpravi, ali je treba znižati starostno mejo za kazensko odgovornost. Ta je zdaj pri štirinajstih letih, prej otrok ni mogoče kazensko preganjati. V nekaterih državah je meja nižja: v Angliji in Walesu deset let, v Franciji trinajst. Tudi pri nas je ta meja pri 14 letih, ko otrok postane mlajši mladoletnik in je že kazensko odgovoren, a se mu sme izreči le vzgojni ukrep, šele po 16. letu pa gre lahko tudi v mladoletniški zapor.

Mnenja so v Nemčiji različna. Po eni strani se sprašujejo, ali danes duševna in moralna zrelost nastopi prej, kot je leta 1923, ko so uvedli mejo 14 let. »Ne gre za kaznovanje otrok ali pošiljanje v zapor, ampak za vplivanje na njihovo vedenje. In kazenski postopki so lahko pri tem zelo učinkoviti,« je izjavil vodja enega od nemških policijskih sindikatov Rainer Wendt. Psihologi, socialni delavci in kriminologi pa so večinoma proti znižanju starostne meje. Opozarjajo, da so takšne razprave populistične in vedno pridejo na plan ob ekstremnih pojavih otroškega prestopništva. Ki pa je zelo redko. Otroška psihiatrinja Sibylle Winter ocenjuje, da lanski porast kaznivih dejanj med otroki dejansko pomeni vrhunec po pandemiji, ko sta se povečala stres pri otrocih in domače nasilje, in da naj bi se stanje počasi začelo umirjati. Pravi tudi, da otroci kognitivno niso nič bolj zreli kot pred stoletjem, zagotovo pa so izpostavljeni večjim tveganjem, sploh s pojavom družbenih medijev. »V ZDA imajo dober pregovor: hudi primeri ustvarjajo slabo zakonodajo,« pa pravi Torsten Verrel, predstojnik oddelka za kriminologijo na univerzi v Bonnu. In dodaja, da je naivno prepričanje, da bo znižanje starostne meje odvrnilo otroke od kaznivih dejanj.