Temelji na performativnih dogodkih Anite Wach in Bojana Jablanovca – slednji je podpisan tudi pod scenarij in režijo – ki sta jih med lanskim in letošnjim marcem ustvarila v okviru projekta 30 stavkov. Je »spektakel o vseprisotnem diktatu podobe in o svobodi, skriti v temi. O umetnosti in umetelnosti. O dejstvu in videzu dejstva. O fotofilni kulturi in temni naravi. Zbirka prebliskov, podob, impulzov in akcij je del ustvarjalne norosti, s katero Anita razvija svoje ideje tudi v Laboratoriju za uprizarjanje VN. Zaradi potrebe po demokratizaciji ustvarjalnega procesa, ki mu sledijo šibkost, obup, veselje in zmeda, se je Anita odločila, da s svojimi idejami vdre v javni prostor in se prepusti milosti in nemilosti občinstva,« pišejo organizatorji. Anita Wach je v 30 stavkih premikala meje svoje domišljije ter poskušala umestiti svoj um in telo v dialog z vsakdanjo resničnostjo ter aktualno politiko. Predstava je performativno zelo raznolika, saj združuje od solo nastopov, popolnoma fizičnih dejanj, verbalnih monologov, abstraktnih form do interaktivnih pobud. Ponovitvi bosta 15. in 16. aprila ob isti uri, na isti lokaciji.