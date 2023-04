Želijo oživiti svoj kraj, ki je zdaj le spalno naselje

Krajani medvodskih naselij Seničica in Golo Brdo so na naknadnih volitvah v svet Krajevne skupnosti Seničica - Golo Brdo izvolili pet novih članov. Zavzemali se bodo za čimprejšnjo oživitev svojega kraja, nadaljnje urejanje cest in umirjanje hitrosti vozil na cestah v vaseh ter boljšo socialno povezanost krajanov.